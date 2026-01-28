PL 전략으로 시장 뚫은 삼성에피스, 듀피젠트로 이어질까

마일스톤 제외 매출 23% 증가

PBM PL 제품으로 미국 보험체계 빠른 진입

차세대 파이프라인 '듀피젠트' 등 PBM PL 확대 관심

삼성바이오에피스가 미국 보험 시장의 핵심 유통 주체인 처방약급여관리업체(PBM)의 자체 상표(PL)를 활용하는 이른바 '노브랜드 전략'을 통해 수익 구조 전환에 속도를 내고 있다. 연구개발(R&D) 성과에 따른 일회성 마일스톤 수익 의존도를 낮추는 대신 제품 판매를 기반으로 한 본업 경쟁력을 강화하면서 실적 안정성을 확보했다는 평가다. 실적 구조를 견인한 PL 전략이 향후 차세대 파이프라인 제품으로까지 확장될 수 있을지 관심이 쏠린다.

26일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오에피스의 지난해 실적은 외형 성장보다 수익 구조 변화가 두드러졌다는 평가다. 삼성에피스홀딩스에 따르면 지난해 연간 매출은 1조6720억원으로 전년 대비 9% 증가했지만 영업이익은 3759억원으로 14% 감소했다.

겉으로는 수익성이 둔화된 것처럼 보이지만 마일스톤을 제외한 제품 판매 실적을 보면 본업의 수익성은 오히려 강화됐다. 순수 제품 판매 기준 영업이익은 3308억원으로 전년 1645억원 대비 101% 증가했고 같은 기준 매출도 28% 늘었다. 4분기 역시 전체 매출 증가율은 8%에 그쳤지만 마일스톤을 제외한 제품 판매 기준으로는 매출이 23% 증가했고 영업이익도 14% 늘었다.

실적 구조 변화의 핵심 동력으로는 미국 시장에서의 PBM PL 전략이 꼽힌다. 지난해 현지 출시한 스텔라라, 솔리리스 바이오시밀러는 삼성 브랜드가 아닌 미국 대형 PBM인 CVS케어마크와 익스프레스 스크립츠(ESI)의 자체 상표로 공급됐다.

제조사 이름을 전면에 내세우는 대신 미국 보험 시장의 핵심 유통 주체인 PBM의 유통망을 활용하는 방식을 택했다는 분석이다. PBM PL은 대형마트가 제조업체로부터 상품을 공급받아 자체 상표(PB)를 붙여 판매하는 구조에 비유할 수 있다. 삼성바이오에피스가 제품을 공급하면 PBM이 자체 브랜드로 판매를 주도하면서 별도의 대규모 마케팅·영업 조직을 가동하지 않고도 미국 전역의 보험 급여 체계에 진입할 수 있다.

PBM PL 구조는 처방 물량 확대와도 직결된다. PL 제품은 보험사 처방 목록(포뮬러리)에서 우선순위를 부여받는 경우가 많아 급여 접근성이 높다. 같은 성분의 약을 처방하더라도 보험 청구 과정에서 PL 제품으로 전환되는 구조가 작동하면서 처방 물량이 빠르게 늘어나는 효과를 볼 수 있다.

까다롭기로 정평이 난 미국 대형 PBM과의 PL 계약을 성사시켰다는 이력 자체도 삼성바이오에피스의 대외 신뢰도를 한 단계 끌어올리는 계기로 작용했다는 평가다. PBM은 자신의 브랜드를 걸고 판매하는 만큼 단순히 낮은 가격뿐만 아니라 품질의 일관성과 대규모 물량을 적기에 공급할 수 있는 신뢰도가 중요하다. 급여 체계 편입 이후 발생할 수 있는 공급 차질을 감당할 재무 여력과 장기 파트너십에 대한 안정성도 요구된다.

시장의 관심은 삼성바이오에피스의 차세대 파이프라인이 PBM PL 전략을 이어갈 수 있을지로 모인다. 업계에서 거론되는 후보로는 듀피젠트 바이오시밀러가 있다. PBM이 PL 상품 후보로 주목하는 약물은 대체로 처방이 꾸준히 이어지는 만성질환 치료제다. 환자 수가 많아 보험 재정에 미치는 영향이 클수록 PBM이 급여 조건을 통해 처방 흐름을 관리할 유인이 크기 때문이다. 전 세계 매출 규모가 약 24조원에 달하는 듀피젠트는 이러한 조건을 갖춘 것으로 여겨진다. 스텔라라가 면역질환 시장에서 PBM PL 전략의 성과를 보여줬다면, 듀피젠트는 더 큰 만성질환 시장으로 확장할 수 있을지를 가늠하는 잣대로 받아들여진다.





희귀질환 치료제 역시 PBM PL 전략의 적용 대상이 될 수 있다. 솔리리스는 처방 환자 수는 적지만 연간 약가가 수억원에 이르는 초고가 치료제다. 단 몇 명의 환자만 PL 제품으로 돌려도 PBM은 막대한 보험 재정을 아낄 수 있다. 삼성바이오에피스는 솔리리스의 성공을 발판 삼아 다발성 경화증 치료제인 오크레부스의 바이오시밀러를 개발 중이다.





