경찰, '무안공항 여객기 참사' 특별수사단 구성

전남청에서 국수본부장 직속 특수단으로 재편

경남청 수사부장이 단장, 각 분야 전문가 48명

2024년 전남 무안국제공항에서 179명이 희생된 12·29 여객기 참사의 진상을 규명하기 위해 경찰이 특별수사단을 꾸린다. 1년 넘게 이어진 전남경찰청 수사가 이렇다 할 결론을 내지 못한 만큼 국가수사본부 차원의 수사단을 꾸려 사고 원인과 책임 소재 규명에 속도를 내겠다는 방침이다.

경찰청은 전남청에 설치된 수사본부를 국가수사본부장 직속 특별수사단으로 재편했다고 27일 밝혔다. 12·29 여객기 참사 국정조사에서 지적된 수사 지연 등에 대한 우려, 사고 현장 수사뿐만 아니라 수도권 소재 관련 기관·업체 등에 대한 수사 필요성이 커진 점 등을 고려했다는 설명이다.

2025년 4월 전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자가 방위각 시설 현장을 살피고 있다. 연합뉴스

단장은 정성학 경남경찰청 수사부장(경무관)이 맡고 총경급 팀장 2명을 둔다. 또 수사 전문성·객관성을 확보하기 위해 서울·인천·경기북부·전남청 형사기동대(중대재해수사팀), 경기남부청 반부패수사대, 경찰청 2차 가해 범죄수사팀, 디지털포렌식센터 등 각 분야 전문가 48명으로 편성했다.

특별수사단의 공식 업무는 오는 29일 시작된다.

경찰 관계자는 "앞으로 경찰은 그간 제기된 각종 의혹에 대해 신속하고 엄정하게 수사해 참사의 진상 규명과 책임자 처벌을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편 2024년 12월29일 오전 방콕발 제주항공 여객기가 무안공항 활주로에서 비상착륙을 시도하다 활주로 밖 로컬라이저 안테나 콘트리트 둔덕을 충돌한 뒤 폭발하는 사고가 발생했다. 이 사고로 탑승자 181명(승무원 6명·승객 175명) 가운데 179명이 숨졌다. 국내 항공기 사고 중 인명피해가 가장 컸다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

