PNBG 풍년보감, 설 명절 선물 네이버 기획전 전개… 최대 67% 할인

부모님·가족 선물과 명절 이후 건강 관리 루틴 수요 동시 공략

네이버 ‘설날+세일’ 참여에 브랜드 자체 행사·라이브·협업 프로모션 연계

PNBG 풍년보감이 다가오는 설 명절을 대비해 명절 선물 수요 고객과 가족 단위 건강 관리 수요를 겨냥한 기획전을 네이버 브랜드스토어에서 전개한다고 밝혔다. 이번 행사는 1월 28일부터 시작되는 네이버 '설날+세일' 프로모션 참여를 필두로, 브랜드 차원의 추가 혜택과 자체 행사를 연계한 것이 특징이다.

풍년보감은 이번 기획전을 통해 부모님과 가족을 위한 명절 선물 준비는 물론, 명절 이후까지 이어지는 가족 건강 관리 루틴 수요를 함께 공략한다는 전략이다. 명절 시즌을 전후로 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 점을 고려해, 홍삼스틱을 중심으로 한 데일리 섭취 제품군을 합리적인 가격대로 구성했다.

이러한 기획 의도에 맞춰 풍년보감은 네이버 '설날+세일' 기간 동안 앱 전용 및 멤버십 혜택을 활용한 할인에 더해, 브랜드스토어 자체 프로모션을 병행한다. 전 상품 35% 이상 할인을 기본으로, 일부 인기 상품은 최대 67% 할인 혜택이 적용된다. 알림받기 쿠폰과 쇼핑백 포함 선물세트 구성 등 명절 선물 수요를 고려한 혜택도 함께 마련됐다.

대표 상품으로는 투데이굿타임 골드와 올데이굿타임 골드 홍삼스틱 제품이 꼽힌다. 해당 제품들은 가족 단위로 섭취하기 적합한 구성과 가격 경쟁력을 앞세워 명절 선물과 데일리 건강 관리용으로 활용도가 높다는 설명이다. 이와 함께 밸런스타임 30포 선물세트는 2월 7일 오전 11시부터 24시간 동안 진행되는 스페셜 딜을 통해 한정 기간 동안 최대 할인 혜택으로 선보일 예정이다.

풍년보감은 네이버 플랫폼을 활용한 소비자 접점 확대에도 나선다. 오는 2월 2일 오후 7시에는 네이버 쇼핑라이브를 통해 할인 행사와 함께 구매 인증 이벤트, 포토리뷰 이벤트 등을 진행할 예정이며, 네이버 포인트와 모바일 상품권 등의 혜택을 제공한다. 일부 상품은 1개 구매 시에도 무료배송 혜택이 적용된다.

또한 설 시즌을 전후해 유튜버 체코제와의 협업 프로모션도 진행할 계획이다. 해당 협업을 통해 2월 10일 오픈되는 기획전을 시작으로, 선착순 추가 증정 이벤트를 비롯해 체험딜 및 다양한 참여형 이벤트를 순차적으로 선보이며 제품 경험 기회를 확대한다는 방침이다.

풍년보감 관계자는 "설 명절을 앞두고 선물 준비에 대한 부담은 줄이고, 가족 건강 관리에 대한 접근성은 높이고자 이번 기획전을 준비했다"며 "네이버 공식 프로모션과 브랜드 자체 행사를 연계해 소비자가 체감할 수 있는 혜택을 강화했다"고 말했다.





이번 네이버 '설날+세일' 프로모션과 풍년보감의 설 명절 대비 기획전 관련 내용은 네이버 브랜드스토어 'PNBG 풍년보감'에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

