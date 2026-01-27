강원도, '공공의료'에 4년간 2357억 투입…의료원 기능 강화로 도민 생명 보호

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진태 지사 "도내 의료원 공공의료의 선도적 역할…해결책 마련할 것"

김진태 강원특별자치도지사는 27일 강릉의료원을 방문해 의료원을 중심으로 한 도 공공의료 전반을 점검하고, 의료원 현장의 목소리를 듣는 시간을 가졌다.

김진태 강원특별자치도지사는 27일 강릉의료원을 방문해 의료원을 중심으로 한 도 공공의료 전반을 점검하고 있다. 강원도 제공

도내에는 원주·강릉·속초·삼척·영월 5개 의료원이 있으며, 공공의료 강화를 위해 2023년부터 2026년까지 최근 4년간 2357억원의 예산을 지원해 왔다.

주요 지원사업으로는 ▲ 기능보강 사업 1360억원 ▲ 필수 진료과 의사·간호사 운영 지원 284억원 ▲ 지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원 117억원 ▲ 의료원 경영개선 출연금 지원 50억원 등이다.

2026년에는 5개 의료원에 580억원의 예산을 투입할 계획으로 원주의료원 기숙사 건립과 강릉의료원 전면리모델링 등 시설 투자 190억원, 5개 의료원 CT·초음파 진단기·인공신장기 등 첨단장비 구축 96억원, 의료원별 지역의료기관 연계협력사업 지원 24.7억원 등이다.

이날 방문한 강릉의료원은 13개 진료과 130개 병상을 운영 중으로 병원이 보유한 전체 병상 중 실제로 사용 중인 비율을 뜻하는 병상 가동률은 2023년 44%에서 2025년 68.4%로 최근 3년간 증가하고 있는 추세다.

강릉의료원 측은 지역 의료원이 성공적으로 가동되기 위해서는 진료역량 확충이 필요하다는 점을 설명했다.

김진태 지사는 "강릉의료원은 설립된 지 100년이 넘는 역사를 가진 의료기관으로, 10년 전 도내 최초로 음압병실을 도입하는 등 공공의료의 선도적 역할을 해왔다"고 격려했다.

이어 "전국적으로 흑자를 내는 의료원이 7곳에 불과한데 도내 5개 의료원 중 두 곳이 흑자 경영을 달성했다"며 "강릉의료원 역시 다양한 개혁 작업을 추진하고 있어 머지않아 좋은 성과가 있을 것으로 기대하며, 멀지 않은 시일 내에 강원도 의료원을 중심으로 한 공공의료 해법을 마련하겠다"고 밝혔다.





이후 김 지사는 강릉의료원의 노조 사무실을 깜짝 방문해 노조원들과 대화의 시간을 가졌으며, 앞으로 5개 의료원 노조와의 소통도 이어나갈 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

