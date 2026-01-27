금산인삼약초산업진흥원, 안전인삼 유통 합동 점검·계도 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수삼박스 큐알(QR)코드 여부 확인·부착 필요성 강조



금산군 안전인삼 유통 합동 점검 및 계도 모습(사진=금산군 제공)

금산인삼약초산업진흥원이 인삼의 안전성과 생산관리정보 큐알 코드 도입으로 소비자에게 신뢰를 쌓기 위한 행보가 광폭으로 전개됐다.

금산군은 충남도와 (재)금산인삼약초산업진흥원과 함께 26일 금산수삼센터 및 인삼저온창고에서 안전인삼 유통을 위한 합동 점검 및 계도를 펼쳤다.

이번 점검 및 계도에서 안전인삼 스마트생산관리정보 큐알(QR)코드 여부를 확인하고 상인들을 대상으로 부착의 필요성을 강조했다.

안전인삼 유통 제도는 올해부터 본격적으로 시행하며 인삼 출하 전 잔류농약 등 안전성 검사와 경작신고, 생산이력 정보가 있는 인삼만 유통, 판매할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

이를 위해 군은 안전인삼 생산이력정보 관리 체계를 구축했으며 생산자와 도매상인 등 인삼산업 종사자를 대상으로 관련 교육과 시연을 지속적으로 추진해 왔다.

금산군 안전인삼 유통 합동 점검 및 계도 모습(사진=금산군 제공)

특히, 큐알(QR)코드를 통해 소비자에게 투명한 정보를 제공하도록 해 인삼에 대한 신뢰도를 높였다.





군 관계자는 "금산이 안전인삼 유통의 중심지로 자리매김하기 위해서는 농가와 도·소매인의 자발적인 실천이 중요하다"며 "재배농가가 경작 신고와 안전성 검사를 철저히 이행하는 것이 제도 정착의 핵심 요건"이라고 말했다.





