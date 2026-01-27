광명시, 에코디자인·콘텐츠 창업 기업에 가상오피스 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25개사에 등록 주소지 무상 제공…공유오피스 공간도 지원

경기도 광명시가 친환경 분야 창업 기업의 사무실 임대 부담을 줄여준다.

광명시 광명업사이클아트센터는 오는 2월 28일까지 '2026년 상반기 가상오피스 지원사업' 입주 기업을 모집한다.

이 사업은 에코 디자인·콘텐츠 등 친환경 분야 예비창업자와 창업 5년 이내 개인사업자의 창업 초기 사무공간 임대 부담을 덜어주고 안정적인 사업 기반 마련을 돕기 위한 것이다.

모집 규모는 25개사 안팎으로, 선정된 사업자에게는 비상주 사업자등록 주소지를 무상으로 제공하고 공유오피스도 지원한다. 이와함께 사전 예약을 통해 회의실, 커뮤니티실 등 부대시설도 무상으로 사용할 수 있다.

선정된 기업은 가상오피스 지원 계약 체결 후 1개월 이내에 사업자 주소지를 '광명업사이클아트센터'로 등록 또는 변경해야 한다.

희망자는 광명시 또는 광명업사이클아트센터 누리집에서 서류를 확인한 후 이메일로 제출하면 된다.

한편 광명업사이클아트센터는 업사이클 및 친환경 분야 창업자를 대상으로 창업 교육, 전문가 멘토링, 사업화 자금 지원, 판로 개척 등 기업 성장 단계별 지원 프로그램을 운영하고 있다.





가상오피스 지원기업은 기업지원 프로그램 참여 시 가산점 혜택을 받을 수 있다. 자세한 사항은 광명업사이클아트센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





