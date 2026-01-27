경산시, '악성 민원 대응팀' 본격 가동…민원 담당 공무원 보호 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부시장 직속 TF 구성…전문적·체계적 대응 체계 구축

경산시(시장 조현일)가 최근 사회적 문제로 대두된 민원인의 위법행위로부터 공무원을 보호하고, 안전한 민원 환경을 조성하기 위해 '악성 민원 대응팀(TF)'을 구성해 본격 운영에 나선다고 밝혔다.

이번에 발족한 대응팀은 부시장을 단장, 행정지원국장을 부단장으로 해 총 4개 반, 12명의 정예요원으로 편성됐다.

단순히 개별 부서 차원의 대응을 넘어 시 차원의 종합적인 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

대응팀은 ▲총괄반(새마을 민원과)은 대응팀 운영 전반 관리 및 민원 공무원 보호 종합대책 수립 ▲법적 지원반(기획예산과)은 소송 등 법률 자문 및 법적 대응 비용 지원 ▲조사반(감사담당관)은 민원 사항을 파악 ▲피해지원반(총무과, 방문진료과)은 인사 고충, 의료비 및 심리상담 지원 등 사후관리를 담당한다.

그동안 경산시는 민원 담당자 보호를 위해 ▲민원전화 전수 녹음 및 1회당 전화 면담 권장 시간 설정·운영 ▲민원 처리 담당자 휴대용 보호장비 운영 ▲특이 민원 퇴거 조치 및 일시적 출입제한 시행 ▲민원 공무원 사기진작 및 힐링 프로그램 제공 등 다양한 보호 대책을 지속적으로 추진해 왔다.





앞으로 경산시는 기존 보호 대책보다 한 단계 발전된 대응팀 운영을 통해 보다 적극적으로 민원 담당자를 보호하고, 아울러 친절 교육 등 민원 서비스 향상에도 노력해 시민, 민원 담당자 모두가 행복한 안전한 민원실 만들기에 노력할 예정이다.





