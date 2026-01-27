삼일PwC, 산업지능화 최고 AI전환 책임자 최고위 과정 개설

한국산업지능화협회와 MOU
"중견·강소기업 대상 AI 기반 전략의사결정 역량 강화"
삼일PwC가 26일 한국산업지능화협회와 '산업지능화 최고 AI전환 책임자(CAXO) 최고위 과정' 공동 개발 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 국내 중견·강소기업의 인공지능(AI) 전략·투자·실행 역량을 체계적으로 강화하기 위해 마련됐다. 해당 과정은 산업 AI 전문성을 보유한 한국산업지능화협회와 경영 컨설팅 및 AI전환 역량을 갖춘 삼일PwC가 공동으로 기획하는 전략적 파트너십 프로그램이다.
교육 과정에는 AI 투자 의사결정 프레임워크, AI 기반 재무·세무·리스크 판단 모델, 조직 변화관리, 산업별 AI 적용 사례, 에이전틱 AI 및 피지컬 AI 기반 미래 제조·경영 모델 등이 주요 커리큘럼으로 포함되며, 오는 4월부터 총 10차수에 걸쳐 진행될 예정이다.
양 기관은 이번 협약을 통해 교육 과정 공동 기획 및 운영, 전문 강사진 구성, 교육 콘텐츠 개발, 참여 기업 대상 멘토링 및 개념 증명(PoC·Proof of Concept) 연계 등을 진행한다. 공동 프로젝트 발굴, 산업별 AI솔루션 개발, 정책 제언, AX 전문 인재 양성확대 등 협력 범위도 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.
안지혜 삼일PwC 교육 담당 파트너는 "대기업중심으로 진행되던 AI 전환이 이제 중견·강소기업으로확산되는 중요한 시점"이라며 "한국산업지능화협회의산업 AI 전문성과 삼일PwC의 경영 컨설팅 및 AX 역량이 결합된 이번 과정은 국내에서보기 드문 실전형 AI 경영자 교육 프로그램이 될 것"이라고 말했다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
