춘천시, 'K-POP·스포츠 성지' 노린다…공연형 아레나 유치 도전

육동한 춘천시장, 국민체육진흥공단 방문

하형주 국민체육진흥공단 이사장 면담

역세권 개발·도시재생혁신지구 기반 입지 경쟁력 강조

강원도 춘천시(시장 육동한)가 스포츠와 K-POP 공연을 동시에 담아낼 복합 인프라인 '공연형 아레나' 유치에 도전한다.

육동한 춘천시장이 27일 하형주 국민체육진흥공단 이사장을 만나 공연형 아레나 건립 사업과 관련한 춘천의 입지 여건과 유치 필요성을 설명한 후 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장은 27일 이강균 춘천시체육회장과 강성훈 강원대 교수와 함께 서울 올림픽회관에서 하형주 국민체육진흥공단 이사장을 만나 공연형 아레나 건립 사업과 관련한 춘천의 입지 여건과 유치 필요성을 설명했다. 앞서 육동한 시장은 지난해 5월에도 하 이사장과 면담을 하고 체육 인프라 확충에 대해 논의했었다.

공연형 아레나 건립 사업은 국민체육진흥공단의 2026년 5대 중점 추진과제 가운데 하나로 문화·체육·관광을 결합한 새로운 국가 인프라 구축 사업이다. 공단은 스포츠 경기와 대규모 공연을 함께 수용할 수 있는 복합 활용형 돔 구조 시설 조성을 목표로 하고 있다.

공단은 대규모 공연과 국제 스포츠 이벤트를 아우를 수 있는 5만석 규모 1곳과 지역 여건과 수요를 고려한 중규모 아레나 1곳 조성을 구상하고 있다. 시는 중규모 아레나 사업에 대한 지원을 건의했다.

시는 이 자리에서 수도권과 연결된 생활권 입지와 함께 역세권 개발이 확정되고 도시재생혁신지구로 선정된 도시 여건을 강점으로 제시했다. 철도 중심 교통 접근성과 도시 재생이 결합된 구조로 대규모 관람객을 안정적으로 수용할 수 있는 입지 경쟁력을 갖췄다는 점도 강조했다.

또한 연간 800만 명 이상이 방문하는 체류형 관광도시로서 공연형 아레나 조성을 통해 관광 체류 시간 확대와 지역 경제 파급 효과를 동시에 기대할 수 있다는 점도 함께 설명했다.

이와 관련, 시는 현재 축구전용구장과 다목적체육관 건립을 목표로 관련 용역을 추진 중인 가운데, 공연형 아레나 중규모 사업과의 연계를 통해 국비 확보 등 사업 추진 동력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

육동한 시장은 "5000석 이상 규모의 체육관이 없는 유일한 권역이라는 점에서 춘천에 공연형 아레나가 건립된다면 지역 간 문화·체육 인프라 격차를 해소하고 균형발전을 이루는 계기가 될 수 있다"며 "공단의 중점과제에 부합하는 중규모 아레나 사업에 춘천을 적극 검토해 달라"고 밝혔다.





하형주 국민체육진흥공단 이사장은 "공연형 아레나는 단순한 체육시설을 넘어 문화와 산업, 관광이 함께 성장하는 플랫폼"이라며 "준비도와 입지 여건, 사업 연계 가능성을 종합적으로 검토해보겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

