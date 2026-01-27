오텍캐리어, AI 시대 최적화된 '에너지 솔루션' 기업으로 진화

오텍캐리어의 데이터센터 냉각 솔루션용 CDU. 오텍캐리어 제공

전 세계적인 탄소중립 규제 강화와 함께 국내 산업용 전기요금이 최근 3년간 kWh당 약 80원 가까이 급등하면서 에너지 효율 제고는 기업들의 핵심 과제로 떠올랐다.

특히 AI 산업의 폭발적인 성장에 따른 데이터센터 수요 급증은 에너지 측면에서 새로운 도전을 제기하고 있다. 데이터센터 전체 전력 소비의 최대 50%가 냉각 등 비IT 인프라 운영에 사용될 만큼, 냉각시스템의 에너지 효율화는 더 이상 선택이 아닌 필수가 됐다.

이 같은 환경 변화 속에서 과거 실내 온도 유지를 위한 보조 설비로 인식되던 공조 시스템은 저탄소 신냉매와 초고효율 제어 기술을 기반으로 운영비와 탄소 배출을 동시에 낮추는 '에너지 최적화 솔루션'으로 진화하고 있다.

이러한 흐름은 현장에서 구체적인 솔루션으로 구현하며 데이터센터를 비롯한 산업 현장의 에너지 효율 혁신을 주도하고 있는 기업이 바로 오텍캐리어다.

그간 오텍캐리어는 전통적인 '에어컨 제조사'라는 인식이 강했지만 최근에는 데이터센터 냉각 솔루션을 비롯해 탈탄소 시대의 핵심 기술로 주목받는 히트펌프 등 고효율 에너지 솔루션이 요구되는 다양한 분야에서 존재감을 확대하고 있다.

특히 오텍캐리어는 AI 기술 확산과 함께 급성장하고 있는 데이터센터 시장을 미래 핵심 사업으로 설정하고, 독자 기술로 개발한 솔루션에 글로벌 캐리어와의 협력을 결합해 차세대 데이터센터 냉각 기술 분야 선점에 적극 나서고 있다.

오텍캐리어 솔루션의 강점은 고효율 터보 냉동기, 이른바'칠러(Chiller)'를 중심으로 데이터센터 전용 공조기(FWU), 항온항습기, 나아가 차세대 냉각 기술의 핵심으로 꼽히는 냉각수 분배 장치(CDU)까지 폭넓은 기술 포트폴리오를 갖추고 있다는 점이다. 특히 CDU는 서버칩 냉각용 콜드 플레이트에 냉각수를 직접 공급하는 방식으로, 기존 공랭식 대비 최대 50%까지 전력 소모를 절감할 수 있다.

이와 함께 차세대 농업 기술로 불리는 스마트팜을 비롯해 첨단 산업시설 전반을 아우르는 고효율 히트펌프 솔루션 역시 오텍캐리어의 핵심 성장 동력으로 꼽힌다. 오텍캐리어는 독자적인 공기열원 히트펌프(ATW) 기술을 기반으로 고효율 인증 및 신재생에너지 연계를 강화하는 한편, 고용량과 중·대형 제품군을 병행하는 '투트랙' 전략을 통해 신규 시장과 교체 수요를 동시애 공략하고 있다.

특히 공공조달시장에서는 기존 시스템 에어컨 중심의 제품군에서 벗어나 히트펌프와 고효율 냉동기, 보일러를 결합한 '통합 에너지 솔루션' 중심으로 사업 구조를 전환하며 소상공인 지원사업 등 민관 협력 시장으로까지 보폭을 넓히고 있다. 여기에 장비 설치 이후의 운영 단계까지 책임지는 유지보수 서비스 내재화와 프리미엄 관리 서비스를 결합해, 고객의 에너지 운영 효율을 지속적으로 개선하는 차별화된 비즈니스 모델을 구축했다.

이 같은 오텍캐리어의 행보는 '에어컨 제조사'라는 기존 이미지를 넘어, 데이터센터 냉각 솔루션과 히트펌프 등 고도화된 기술을 통해 고객의 비용 절감과 탄소 배출 저감 효과를 실질적으로 입증하고 있다.

실제 캐리어의 고급형 히트펌프 USX Edge를 적용한 전북 김제의 한 스마트팜은 여름철 냉실 재배를 통해 수확 시기를 앞당기며, 토마토를 높은 가격에 판매할 수 있는 9월 시즌 출하를 실현할 수 있었다. 그 결과 연 매출 약 20% 증가와 더불어 냉난방비를 기존 일반 전기보일러 대비 최대 50% 절감되는 성과도 거뒀다. 이는 에너지 효율이 곧 기업 경쟁력의 가늠자가 되고 있는 시대에 고객에게 가장 실질적이고 지속 가능한 운영 가치를 제공하고 있는 대표 사례로 회자되고 있다.

생활가전부터 첨단 산업시설까지 아우르는 오텍캐리어의 에너지 솔루션은 국내 냉난방공조산업이 나아갈 차세대 방향성을 제시하며 탄소중립 시대를 선도하는 에너지 전문 기업으로서의 위상을 공고히 하고 있다.





오텍캐리어 관계자는 "에너지 비용 상승과 탄소중립 규제 강화로 냉난방공조는 더 이상 '온도를 맞추는 설비'가 아니라 에너지 비용과 탄소 배출을 동시에 줄이는 핵심 운영 인프라가 됐다"며 "오텍캐리어는 데이터센터 냉각부터 스마트팜·산업시설 히트펌프, 그리고 설치 이후의 유지관리 서비스까지 에너지 운영 전 과정을 최적화하는 솔루션 기업으로서 고객의 지속 가능한 경쟁력을 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.





