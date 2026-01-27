'이해찬 수석부의장' 빈소 찾은 김동연 "비통하고 안타까운 마음"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 27일 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾아 비통하고 안타까운 마음을 전했다.

김동연 지사는 이날 서울대학교병원에 마련된 고 이해찬 수석부의장 빈소를 찾은 뒤 기자들과 만나 "아주 비통하고 정말 안타까운 마음"이라며 "우리 이재명 정부의 성공을 위해서 앞으로도 하실 일이 많으셨는데, 이렇게 창졸 간에 먼저 가셔서 정말 비통한 심정"이라고 말했다.

김동연 경기도지사가 27일 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾은 뒤 기자들과 만나 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

이어 "저하고는 경제부총리 그만두고 두 차례나 오셔서 당 대표 시절 제게 정치를 권유하셨고, 또 우리 대표님 지역구까지 저에게 양보하시겠다고 하면서 정치를 권유한 적이 있다"며 "그때 정치를 하지 못했지만 그 이후에 정치에 입문해서 정말 멘토 같은 분이셨다"고 회고했다.





또 "얼마 전에 식사 한 번 모시기로 했는데 약속도 못 지키고 창졸 간에 가시게 되어서 비통하고 참담한 마음"이라며 "명복을 빈다"고 덧붙였다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

