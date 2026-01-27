신라대 치위생학과 황은주 학생, ‘우수 대학생 봉사자’ 회장상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국대학사회봉사협의회 표창… 캄보디아 해외봉사 구강보건 교육·문화교류 공로

신라대학교(총장 허남식)는 치위생학과 황은주 학생이 한국대학사회봉사협의회가 주관하는 '2025년도 우수 대학생 봉사자 회장상 표창'을 수상했다고 27일 전했다.

한국대학사회봉사협의회는 전국 대학 간 사회봉사 협력체계를 구축하고, 대학생들의 자발적인 봉사활동과 사회적 책임 실천을 확산하기 위해 설립된 기관이다. 국내외 사회봉사 프로그램 운영과 봉사 정책 연구, 우수 사례 발굴 등을 수행하고 있으며, 매년 각 대학의 추천을 받아 봉사활동에서 모범적인 성과를 거둔 대학생에게 회장 명의의 표창을 수여하고 있다.

이 표창을 받은 황은주 학생은 '2024학년도 동계 신라대학교 해외봉사활동'에 참여해 캄보디아 현지에서 구강 보건교육을 주도적으로 진행하며 보건의료 봉사의 가치를 실천한 점을 높이 평가받았다. 특히 어린 학생들을 대상으로 올바른 구강 위생 관리 방법을 교육하고, 현지 여건을 고려한 맞춤형 교육 프로그램을 운영해 실질적인 도움이 되도록 기여했다.

또 황은주 학생은 벽화 그리기 봉사활동과 문화교류 프로그램에도 적극 참여해 지역사회 환경개선에 힘썼으며, 케이팝(K-POP) 공연을 선보이는 문화공연을 통해 현지 주민들과 정서적으로 교감하는 등 헌신적인 봉사활동을 펼쳤다. 이러한 활동은 단순한 지원을 넘어 문화적 이해와 상호 존중을 바탕으로 한 글로벌 봉사의 모범 사례로 평가됐다.

황은주 학생은 "전공을 살려 도움을 나누고자 최선을 다했을 뿐인데 뜻깊은 상으로 인정해 주셔서 감사드린다"며 "이 상은 혼자가 아닌 함께 노력한 결과로, 함께해 주신 모든 분께도 감사의 마음을 전한다"고 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로도 봉사의 가치를 잊지 않고 나눔을 실천하겠다"고 덧붙였다.





신라대학교는 학생들의 국내외 봉사활동 참여를 적극 지원하고 있으며, 전공 연계 봉사와 글로벌 사회공헌 프로그램을 통해 실천 중심의 인재 양성에 힘쓰고 있다.

신라대 치위생학과 황은주 학생.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

