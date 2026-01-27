광주 광산구 '지속가능 일자리', 설계 넘어 실행으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풀뿌리 사회적 대화 성과

4개 시범 사업으로 첫발

광주 광산구가 시민과 함께 만든 지속 가능 일자리 모델을 현장에 적용하는 시범 사업을 시작하며 실행 단계에 착수했다.

광산구는 27일 구청 7층 윤상원 홀에서 사회적 대화 기구인 '광산구 지속 가능일 자리회'의 2026년 첫 정기회의를 열고, 지속 가능 일자리 정책을 시범 사업 중심의 추진 체제로 전환했다고 밝혔다.

광산구지속가능일자리회’가 27일 광산구청 7층 윤상원홀에서 2026년 1차 정기회의를 열어 지속가능 일자리 모델 시범 사업 추진 방안을 논의했다. 이전 풀뿌리 사회적 대화 기록 영상을 시청하는 모습. 광산구 제공

광산구는 지난해 10월까지 독서와 백서로 이어진 사회적 대화를 통해 23개 지속 가능 일자리 모델을 발굴했다. 이 가운데 ▲청년 노동자 주거 지원 ▲마을 돌봄 코디 양성 ▲에너지 전환 시민 참여 일자리 ▲광산형 마을 일자리 등 4개 모델을 1차 시범 사업 대상으로 선정했다.

이날 회의에서는 기존 6개 분과를 ▲청년 ▲돌봄 ▲녹색 전환 ▲마을 등 4개 분과로 재편해 시범 사업 추진에 맞는 조직 체계를 구축했다. 각 분과는 간담회와 공청회, 설문조사, 심층 면접 조사 등을 통해 분야별 실행 계획을 구체화한다.

광산구는 분과별 논의 결과를 반영해 올해 하반기부터 시범 사업을 단계적으로 추진한다. 동시에 시민과 전문가, 사업 참여자가 함께하는 평가 체계를 마련해 일자리 질 개선 효과와 체감도를 검증한다.

구는 시범 사업이 일회성에 그치지 않도록 실증 사례와 데이터를 축적하고, 지역 여건에 맞는 일자리 모델을 제도화하는 데 주력한다. 시민 공감과 지지를 넓혀 '지역 주도 일자리 모델'을 정립하고 전국 확산의 기반을 마련한다는 구상이다.

‘광산구지속가능일자리회’가 27일 광산구청 7층 윤상원홀에서 2026년 1차 정기회의를 열고, 지속가능 일자리 모델의 시범 사업 추진 방안을 논의했다. 광산구 제공

광산구는 시범 사업 추진과 함께 지속 가능일 자리 특구 조성을 위한 제도적 기반 마련에도 속도를 낸다. '지속 가능 일자리 지원법' 제정을 목표로 광주를 포함한 전국 단위 연대 협력망을 구축해 운영한다.

광산구 관계자는 "시민 참여 사회적 대화로 제안된 지속 가능 일자리 모델이 마침내 실행 단계에 들어섰다"며 "노동자와 기업, 시민과 지역을 함께 살리는 일자리로 정착하도록 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





광산구는 앞서 민선 8기 핵심 정책인 지속 가능 일자리 특구 조성을 위해 지난해 3월 시민 1,436명의 질문을 담은 '지속 가능 일자리 녹에서'를 발간했고, 같은 해 10월 이에 대한 1만545개 답변을 정리한 '지속 가능 일자리 백서'를 내놓은 바 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

