식물도 진료가 필요해… 기장군, ‘반려식물 클리닉’ 문 열어

2~11월 전문가 맞춤 상담·분갈이 서비스 운영



아파트 현장수업·특별강좌, 생활원예 지원 확대

기장군이 반려식물 관리에 어려움을 겪는 주민들을 위해 '반려식물 클리닉 서비스'를 본격 추진한다.

기장군은 반려식물을 건강하게 키울 수 있도록 돕고, 군민의 건전한 취미생활을 지원하기 위해 27일부터 반려식물 클리닉 서비스를 운영한다고 전했다. 군은 10여 년 전부터 아파트 주민을 대상으로 화분갈이와 식물관리 교육 등 생활원예 서비스를 이어오며 현장 경험을 축적해 왔으며, 이를 토대로 이번 클리닉 서비스를 체계화했다.

서비스는 2월부터 11월까지 운영되며, 매주 월요일부터 목요일까지 하루 5회(오전 10시·11시, 오후 14시·15시·16시) 진행된다. 회당 2명씩 하루 최대 10명이 참여할 수 있으며, 참가자는 식물 전문가로부터 물관리와 병해충 관리 등 전반적인 반려식물 관리 상담과 함께 분갈이 서비스도 제공받는다.

신청은 기장군 농업기술센터 홈페이지 또는 전화로 가능, 군민 누구나 원하는 날짜와 시간을 선택해 이용할 수 있다.

기장군 관계자는 "반려식물은 단순한 취미를 넘어 군민 삶의 질을 높이는 생활문화로 자리 잡고 있다"며 "군민이 체감할 수 있는 생활밀착형 원예 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





군은 지역 45개 공동주택 아파트 단지를 직접 찾아가는 현장수업 서비스도 병행 추진해 접근성을 높일 계획이다. 이와 함께 손쉬운 실내식물 관리법과 병해충 방제 방법을 다루는 '반려식물 특별강좌'도 이론과 실습을 병행해 운영할 예정이다.

기장군이 농업기술센터에서 반려식물 특별강좌를 진행하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

