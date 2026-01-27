강원랜드, ‘공공기관 채용정보박람회’ 참가…복합리조트 미래 인재 찾는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“스키장 콘셉트 부스에서 카지노 체험까지”

강원랜드, 2026년 채용 꿀팁 대방출

카지노 직무 체험존 등 즐길거리·춤형 상담 병행

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 27일부터 3일간 서울 양재 aT센터에서 개최되는 '2026 공공기관 채용정보 박람회'에 참가해 취업 준비생들과 소통의 장을 연다.

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 27일 서울 양재 aT센터에서 개최되는 '2026 공공기관 채용정보 박람회'에 참가해 취업 준비생들과 소통의 장을 열고 있다. 강원랜드 제공

재정경제부가 주최하고 한국조세재정연구원이 주관하는 '2026 공공기관 채용정보 박람회'는 150여 개의 주요 공공기관이 참여해 구직자에게 기관별 채용소식과 다양한 취업 지원 프로그램을 선보인다.

강원랜드는 올해 박람회 부스를 자사가 운영하는 '하이원 스키장'을 콘셉트로 꾸며 현장감을 살렸으며, 강원랜드의 상징인 카지노 테이블게임과 자체개발한 슬롯머신 시연 공간도 함께 마련해 구직자들에게 직무 체험 기회를 선사했다.

상담 존에서는 채용 담당자와 카지노, 호텔, 사무행정 등 직무별 현직자들이 참여해 멘토링을 진행했으며, 특히 2026년 채용 계획 안내와 직무별 합격 노하우 공유가 구직자들로부터 많은 관심을 모았다.

아울러 강원랜드는 공기업의 책임을 다 하기 위해 사회적 배려 계층과의 스킨십 강화에도 힘을 쏟았다.

장애인 구직자를 대상으로 개별 역량 기반 직무매칭과 취업전략 안내 등 1:1 컨설팅을 실시하는 한편, 청년인턴채용 전용 상담관도 운영해 공공기관 실무를 경험하고자 하는 청년들에게 깊이 있는 정보를 전달했다.

남한규 강원랜드 경영지원본부장은 "청년 구직자들이 강원랜드의 직무와 채용 정보를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 현장 중심의 소통 자리를 마련했다"며 "앞으로도 강원랜드는 우수한 인재 발굴은 물론, 사회적 배려계층에 대한 지원을 확대해 공공기관으로서의 공정채용문화 확산에 앞장서겠다"고 말했다.





한편, 강원랜드는 지난 12월 강원랜드 채용에 관심이 높은 직전 채용 탈락자와 신청자를 대상으로 '하이원 부트캠프'를 개최하고 ▲ 직군별 전형 준비 전략 ▲ 1:1 면접 코칭 등 취업준비에 필요한 프로그램들을 운영해 참가자들의 높은 만족도를 이끌어낸 바 있다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

