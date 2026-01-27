영암군, SNS 서포터즈 4기 위촉식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정책·관광·축제 홍보 본격 활동

영암군 SNS 서포터즈 위촉을 통해 지역홍보 및 정보공유에 앞장 설 예정이다. 영암군 제공

AD

전남 영암군이 지난 26일 '2026 영암군 SNS 서포터즈 4기 위촉식 및 간담회'를 열고, 온라인 홍보 활동을 본격화한다.

군에 따르면 이번에 위촉된 SNS 서포터즈 4기는 총 21명으로 구성됐으며, 앞으로 블로그와 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 영암의 정책과 소식, 행사와 축제, 관광지와 지역 맛집 등을 다양한 콘텐츠로 소개할 예정이다.

서포터즈들은 글과 사진, 영상 등 감각적인 콘텐츠를 제작해 전국 단위로 영암을 알리는 역할을 맡게 된다. 군은 이를 통해 영암 관련 검색어 노출 확대와 콘텐츠 조회수 증가, 관광·축제 방문 유도, 지역 인지도 제고 등의 효과를 기대하고 있다.

특히 서포터즈 활동은 지역 안팎을 잇는 소통 창구로서, 군정 홍보를 넘어 영암의 일상과 매력을 자연스럽게 전달하는 데 중점을 둘 계획이다.

군은 서포터즈들의 원활한 활동을 지원하기 위해 원고료 지급 등 인센티브를 제공하고, 콘텐츠 제작과 운영에 필요한 지원도 병행할 방침이다.





AD

군 관계자는 "SNS 서포터즈는 영암을 가장 생생하게 전달하는 홍보 파트너"라며 "다양한 시각과 콘텐츠를 통해 영암의 매력을 전국에 널리 알릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>