컨텍, 항우연·KAIST와 '우주 국가대표' 합류…민간기업 유일 선정

덴마크 GINP 파트너 선정…EU 우주 R&D·사업화 진출 교두보 확보

우주·시스템 솔루션 전문기업 컨텍이 덴마크 혁신센터가 주관하는 '글로벌 혁신 네트워크 프로그램(GINP)' 우주 분야 핵심 파트너로 선정됐다. 이번 사업에서 민간 기업으로는 컨텍이 유일해, 기술 경쟁력과 글로벌 사업 수행 역량을 공식적으로 인정받았다는 평가다.

컨텍은 27일 GINP 사업에 선정돼 한국항공우주연구원, 한국천문연구원, 한국과학기술원 등 국내 대표 국책 연구기관들과 공동 파트너로 참여한다고 밝혔다. 연구기관 중심의 협력 구조에 민간 기업이 단독으로 포함된 사례는 드물다.

컨텍 제주지상국 전경. 컨텍 제공

이번 선정을 계기로 컨텍은 덴마크 오르후스대학교, 덴마크 국립우주연구소(DTU Space) 등과 협력해 '호라이즌 유럽(Horizon Europe)', '유레카(Eureka)' 등 EU 대형 연구개발(R&D) 프로그램 수주를 위한 컨소시엄 구성에 나설 계획이다. 유럽 연구 자금을 활용해 기술성숙도(TRL) 3~7단계 고도화와 사업화를 연계하는 전략이다.

업계에서는 이번 GINP 참여가 진입 장벽이 높은 EU 우주 시장으로 가는 실질적 교두보가 될 것으로 보고 있다. 공공 연구 성과를 서비스와 사업으로 연결할 수 있는 민간 파트너로 컨텍이 역할을 맡게 됐다는 점에서 의미가 크다고 분석한다.

컨텍은 자사가 주최하는 글로벌 우주 콘퍼런스 'ISS 2026'을 양국 협력의 핵심 무대로 활용할 방침이다. 행사 내 '덴마크 파빌리온(국가관)' 유치가 확정 단계에 있으며, 이를 통해 GSaaS(지상국 서비스)와 OGS(광학 지상국) 솔루션을 유럽 파트너들에게 직접 소개해 글로벌 고객 확대에 나설 계획이다.





컨텍 관계자는 "국내 최고 연구기관들과 함께 한국을 대표하는 우주 협력 파트너로 선정된 만큼, 이번 GINP 참여를 발판으로 유럽 내 사업 기반을 체계적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

