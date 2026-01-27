본문 바로가기
예스24, 뮤지컬·원작 소설 함께 조명하는 ‘페이지&스테이지’ 선보여

박병희기자

입력2026.01.27 18:40

문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 문학과 공연 예술의 만남을 조명하는 새로운 토크 프로그램 '페이지&스테이지'를 선보인다고 27일 밝혔다.


페이지&스테이지는 공연으로 재탄생한 문학 작품을 중심으로, 원작 도서와 무대 예술이 공유하는 서사와 해석의 지점을 탐구하는 토크 프로그램이다.


개막을 앞둔 뮤지컬 '안나 카레니나'가 페이지&스테이지의 첫 번째 작품으로 소개된다. 오는 2월5일 오후 7시30분부터 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 뮤지컬 안나 카레니나의 알리나 체비크 오리지널 연출과 배우 옥주현, 문유강, 민영기 등이 참석해 원작 소설에 대한 해설부터 공연 각색 과정, 인물과 감정에 대한 해석까지 폭넓은 이야기를 나눌 예정이다. 책 속 주요 구절 낭독과 출연 배우 포토타임 등 관객과 소통하는 프로그램도 마련된다.


민음사 박혜진 세계문학 편집자가 사회를 맡는다.

예스24, 뮤지컬·원작 소설 함께 조명하는 ‘페이지&스테이지’ 선보여
현장에는 300여 명의 관객이 함께한다. 참가비는 5000원이며 현장에 참석한 유료 고객 전원에게는 YES상품권 5000원과 뮤지컬 안나 카레니나 공연 할인 쿠폰이 제공된다.


예스24는 페이지&스테이지의 첫 무대를 를 기념해 특별 이벤트도 선보인다. 2월5일까지 출연진에게 궁금한 점을 이벤트 페이지 내 댓글로 남기면 추첨을 통해 10명에게 YES상품권 1000원을 증정한다. 또한 행사 참석 후 사회관계망서비스(SNS)에 인증한 고객 가운데 5명(1인 2매)을 선정해 뮤지컬 안나 카레니나 공연 초대권을 제공한다.


뮤지컬 안나 카레니나는 러시아 대문호 레프 톨스토이가1878년에 발표한 동명 소설을 원작으로 한다.


원작 소설 안나 카레니나는 19세기 러시아 상류사회를 배경으로 사랑과 결혼, 도덕과 개인의 욕망이 충돌하는 과정을 그린 장편소설이다. 주인공 안나는 남편 알레세이 카레닌과의 애정없는 결혼 생활 중 젊은 장교 브론스키를 만나 불륜에 빠진다. 브론스키를 마음에 두고 있던 키티는 브론스키 때문에 큰 상처를 받지만 농촌 지주인 레빈을 만나 안나와 달리 진정한 사랑을 이루는 내용을 그린다. "행복한 가정은 모두 서로 닮았고, 불행한 가정은 제각기 나름대로 불행하다"로 시작하는 첫 문장이 특히 유명하다.


뮤지컬 안나 카레니나는 오는 2월20일 세종문화회관 대극장에서 개막한다.


예스24는 2000년 창간한 국내 유일의 뮤지컬 전문 매거진 '더뮤지컬'과 함께 페이지&스테이지 문화 콘텐츠를 연내 지속적으로 선보일 계획이다.


김주성 예스24 마케팅본부장은 "하나의 이야기를 서로 다른 언어로 확장해 나가는 문학과 공연을 함께 조명하고자 페이지&스테이지를 기획했다"며 "첫 작품인 안나 카레니나를 시작으로 책과 무대를 넘나드는 입체적인 감상의 즐거움을 독자와 관객에게 전할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다"라고 말했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

