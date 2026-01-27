박보검보다 반가운 '민원 해결사'… 양산시장, 시민과 일주일간 현장 밀착형 소통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13개 읍면동 순회… ‘2026년 시민과의 간담회’ 성료



즉문즉답, 생활 불편 해소·중장기 도시 발전 방향 공유

양산시민과 일주일 동행, 현장 밀착형 소통 성과 드러났다.

경남 양산시는 시 승격 30주년을 맞아 시민과 함께 시정의 방향을 고민하기 위해 추진한 2026년 읍면동 '시민과의 간담회'가 27일 물금읍을 끝으로 마무리됐다고 전했다.

시민과의 간담회(물금읍). 양산시 제공

이번 간담회는 행정이 정책을 설명하는 자리가 아닌, 시민의 시선에서 변화가 필요한 지점을 함께 짚고 향후 시정 운영에 반영하기 위한 소통 중심의 자리로 기획됐다.

시는 간담회 전반을 '생활 속 불편 해소'와 '중장기 도시 발전 방향 공유'라는 두 축으로 구성해, 시민이 체감할 수 있는 변화와 미래 비전을 동시에 논의하는 데 중점을 뒀다.

양산시는 지난 1월 19일 동면을 시작으로 원동면·상북면·중앙동·서창동·평산동 등 13개 읍면동을 순회하며 시민과 직접 대화했다. 간담회 기간에는 지역별 여건과 특성을 반영한 현안 설명과 함께, 시민의 자유로운 질의와 제안을 중심으로 토론이 이어졌다.

특히 올해 간담회는 형식적 보고를 최소화하고, 즉문즉답 방식의 대화를 통해 시민의 의견을 현장에서 바로 확인하는 데 초점을 맞췄다. 도로·교통 여건 개선, 도시 기반시설 확충, 공원·둘레길 조성, 지역 상권 활성화, 청년 일자리와 지역 활력 제고 등 시민 생활과 밀접한 다양한 분야의 건의 사항이 폭넓게 제시됐다.

나동연 시장은 주요 건의 사항에 대해 현장에서 추진 가능 여부와 검토 방향을 직접 설명했으며, 단기적으로 해결 가능한 사안은 신속히 조치하고 중·장기 검토가 필요한 과제는 단계적으로 추진하겠다는 입장을 전했다. 또 간담회 이후에도 담당 부서를 중심으로 검토를 이어가고, 처리 과정과 결과를 시민과 지속적으로 공유할 것을 약속했다.





나 시장은 "이번 시민과의 간담회는 시 승격 30주년을 맞아 시민과 함께 양산의 다음 100년을 준비하는 출발점이었다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 시정 전반에 반영해 시민과 함께 성장하는 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.

나동연 양산시장.





