'주가조작·통일교 금품' 혐의 김건희 내일 1심 선고 생중계

법원 “사안 중대성·국민 알 권리 고려”

특검, 총 징역 15년·벌금 20억 구형

대통령 배우자 첫 형사 선고에 이목 집중

법원이 통일교 현안 청탁과 금품·정치자금 수수 혐의로 기소된 김건희 여사의 1심 선고 공판을 방송을 통해 실시간 중계하기로 결정했다.

27일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 다음날 오후 2시10분으로 예정된 김 여사의 자본시장법 위반, 정치자금법 위반 등 혐의 선고공판에 대한 방송사들의 생중계 신청을 허가했다고 밝혔다.

재판부의 결정에 따라 선고 당일 법정 내 상황은 법원 자체 장비를 통해 촬영한 뒤 방송사에 송출된다. 다만 법원은 기술적 사정에 따라 송출 지연이 발생할 수 있다고 설명했다. 재판부가 재판을 생중계하기로 결정한 것은 사안의 중대성과 국민적 알 권리 등 공공의 이익을 종합적으로 고려한 것으로 풀이된다.





특검팀은 지난달 결심공판에서 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품 수수 혐의에 대해 징역 11년과 벌금 20억원, 추징금 8억1144만원을 구형했다. 명씨로부터 여론조사 결과를 제공받은 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 징역 4년과 추징금 1억3720만원을 각각 선고해달라고 재판부에 요청했다.





