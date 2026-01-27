용인-화성, '용인 남사~화성 신동' 연결도로 타당성조사 공동 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연계교통 상생발전 실무협의회 개최

반도체산단·이동지구-동탄 연결망 강화

경기도 용인시와 화성시가 경기 남부 반도체 벨트 교통망 확충을 위해 손잡았다.

26일 화성시 동탄출장소에서 개최된 '용인-화성 연계교통 상생발전 실무협의회'에서 참석자들이 협력 방안을 논의하고 있다. 용인시 제공

용인시와 화성시는 26일 화성시 동탄출장소에서 '용인-화성 연계교통 상생발전 실무협의회'를 개최하고 도시 간 연계도로망 확충과 철도사업 공동 대응 등을 논의했다.

회의는 지난해 11월 이상일 용인시장과 정명근 화성시장이 공동 발표한 '화성-용인 연계교통 상생발전 공동선언'의 후속 조치다. 공동선언은 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지, 이동 공공주택지구와 화성 동탄 지역의 연결성을 강화해서 두 도시 시민들이 상호 편익을 누리도록 하자는 취지를 담았다.

실무협의회에서 양 도시는 '용인 남사~화성 신동 간 연결도로' 타당성 조사 용역을 공동 추진하기로 합의했다. 이에 따라 양 도시는 다음 달 중 연결도로 타당성 조사 용역을 발주하고, 상반기 중 도로망 구상을 마련할 계획이다.

화성 장지~용인 남사 간 국지도 82호선 구간을 조속하게 추진하기 위한 현안 공유와 공동 대응 방안도 마련키로 했다.

철도 부문에서는 '경기남부 동서횡단선(반도체선)'이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되도록 공동 건의 활동을 지속하기로 했다.

양 도시는 하반기 중 제2차 실무협의회를 개최해 그간 추진 경과를 점검하고, 추가 협력 과제를 논의할 예정이다.





이상일 시장은 "이번 실무협의회는 협력을 통한 상생발전의 출발점"이라며 "앞으로 두 도시가 긴밀한 소통과 협력을 통해 서로 발전하는 일들을 해나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

