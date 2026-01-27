1인승 골프 EV 싱글, 글로벌 시장 인기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메이트모빌리티 PGA쇼 참가

플레이 속도 개선, 잔디 보호 호평

운영 효율성, 딜러·미디어 중심 관심

메이트모빌리티(Mate Mobility)가 선보인 1인승 골프 EV 플랫폼 '싱글(SINGLE)'이 미국을 비롯한 글로벌 골프 산업 관계자들의 이목을 집중시켰다.

메이트모빌리티는 최근 미국 플로리다 올랜도에서 열린 PGA쇼에서 전기 모빌리티를 선보였다. PGA쇼는 전 세계 골프장 운영자, 코스 슈퍼인텐던트, PGA 프로, 유통사, 테크 기업 관계자 등 수만명의 업계 종사자가 방문하는 세계 최대 골프 산업 전시회다.

메이트모빌리티가 PGA쇼에서 선보인 1인승 골프 EV 플랫폼 ‘싱글’이 높은 관심을 받았다. 메이트모빌리티 제공

AD

메이트모빌리티는 이번에 미국 골프 시장이 중요하게 여기는 플레이 속도 개선, 잔디 보호, 운영 효율성이라는 핵심 과제를 고려한 골프 모빌리티 솔루션으로 현장의 관심을 집중시켰다.

전시 기간 중 올랜도 오렌지카운티 내셔널 골프센터에서 데모 데이를 진행했다. 싱글은 실제 페어웨이 환경에서 시승 기회를 제공했다. 현장에서는 불필요한 이동과 대기 시간이 줄어들는 효과를 체험했다. 미국 골프장 운영자들 사이에서는 "플레이를 재촉하지 않아도 결과적으로 라운드가 빨라진다"는 반응을 보였다.

잔디 보호 측면에서도 높은 점수를 받았다. 싱글은 경량 설계와 무게 분산 구조를 통해 잔디에 가해지는 압력을 최소화했다. 접근 제한 구역을 자동으로 인식·제어하는 지오펜싱(Geo-Fencing) 기술을 적용해 그린과 해저드 주변 보호에 효과적인 솔루션을 제공했다. 습한 환경에서도 안정적인 페어웨이 주행이 가능해 코스 관리 부담을 줄일 수 있다는 점도 부각됐다.





AD

메이트모빌리티 부스에는 미국 각 지역의 대형 골프카트 딜러사들을 비롯해 캐나다, 영국, 독일, 호주, 덴마크, 일본 등 주요 글로벌 시장의 딜러사들이 방문했다. 지역 판권 및 유통 협업에 대한 상담을 이어갔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>