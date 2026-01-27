AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일 행사, 태블릿뱅킹·화상상담 등… 상담 중심 미래형 영업점 구현

은행은 이제 건물이 아니라 전략이다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 영업점 거점화·대형화를 통해 영업점 경쟁력을 강화하고, 고객 중심의 밀착형 금융서비스를 제공하기 위해 기존의 양산금융센터를 확대 개편한 '양산종합금융센터'를 새롭게 출범한다고 27일 전했다.

BNK부산은행, 디지털 전략 거점 ‘양산종합금융센터’ 출범. BNK부산은행 제공

AD

'양산종합금융센터'는 양산지역 전략적 초대형 메가점포로, 금융센터를 중심으로 양산동부지점, 양산서부지점, 개인금융지점 등 다수 점포기능을 통합한 종합금융 거점이다.

고객 특성과 업종, 금융 니즈를 반영해 지점별 전담고객제도를 운영함으로써 보다 체계적이고 전문적인 금융서비스를 제공할 계획이다.

또 상담 중심 영업환경을 핵심 콘텐츠로 설계했다. 새롭게 도입된 '태블릿 뱅킹(NEXB)'을 통해 공간의 제약 없이 예·적금, 대출, 신용카드, 수익증권 등 全 상품에 대한 종합 상담이 가능하며, 디지털 상품 안내장을 활용한 페이퍼리스 상담으로 고객의 편의성을 높였다.

이와 함께 ▲디지털 예약시스템 ▲화상 상담 ▲장정맥 생체 인증 등 다양한 디지털 금융 기술을 접목해 금융 접근성을 한층 강화했다. 고객은 모바일을 통해 사전 예약은 물론 방문 시간과 상당 직원을 지정할 수 있으며, 대기 시간 단축과 사전 서류 작성 기능을 통해 보다 신속하고 편리한 금융 상담을 받을 수 있다.

이날 부산은행은 '양산종합금융센터' 출범을 기념하기 위해 고객들을 초청하고 디지털 금융서비스 시연하는 등 미래형 영업점 모델을 직접 소개했다.

부산은행 김용규 경영기획그룹장은 "양산종합금융센터는 부산은행이 처음으로 시도하는 새로운 형태의 디지털 전략 거점 메가점포"라며 "앞으로도 지속적인 금융 혁신을 통해 지역과 시민에게 차별화된 금융서비스를 제공하는 은행이 되도록 노력해 나가겠다"라고 말했다.





AD

부산은행은 이번 '양산종합금융센터' 출범을 시작으로, 지역 거점 중심의 영업전략과 디지털 기반 상담 서비스를 지속적으로 확대해 나가며 지역사회와 함께 성장하는 금융파트너로서의 역할을 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>