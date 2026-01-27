경남선관위, 대의원에 현금 등 제공한 새마을금고 이사장 후보 고발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새마을금고 이사장 선거를 앞두고 대의원에게 제공된 현금. 경남선거관리위원회 제공

경남선거관리위원회가 오는 28일 실시하는 새마을금고 이사장 선거를 앞두고 선거인에게 현금, 과일상자 등을 제공한 혐의를 받는 후보자 A 씨를 경찰에 고발했다고 27일 밝혔다.

경남선관위에 따르면 A 씨는 새마을금고 이사장 선거를 앞두고 대의원의 자택에 방문해 현금 수백만원과 과일상자를 건넨 혐의를 받는다.

공공단체의 위탁선거에 관한 법률에 따라 후보자는 기부행위 제한 기간인 임기 만료일 전 1년부터 선거일까지 기부행위를 할 수 없고, 선거운동을 목적으로 선거인에게 금전, 물품, 향응이나 그 밖의 재산상 이익을 제공해선 안 된다.

이를 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다.





경남선관위 관계자는 "선거일이 임박해 발생한 기부행위 등 중대 선거범죄에 대해서는 선거일 이후에도 단속 역량을 총동원해 철저히 조사할 방침"이라며 "위법행위가 확인되면 엄정 조치해서 공정한 선거 질서를 세우겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

