"서프라이즈!"… 전년보다 8배 이익 남긴 HJ중공업

2025년 영업이익 670억원, 824.8% 급증 ‘어닝 서프라이즈’ 달성



조선부문 매출↑, 이익구조 개선, 新성장동력 미해군 MRO 본격화

HJ중공업이 지난해 영업이익을 전년보다 8배 이상 끌어올리며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 조선부문 매출이 늘고 이익구조가 크게 개선된 영향으로 풀이된다.

최근 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 공시에 따르면 HJ중공업은 2025년도 매출 1조9997억원, 영업이익 670억원을 기록했다. 매출은 전년보다 6% 늘었고 영업이익은 824.8% 증가했다. 이는 2024년 영업이익 72억원의 8배를 넘는 수준이다. 당기순이익은 514억원으로 884.6% 늘었다.

HJ중공업이 영업이익 500억원대를 넘어선 것은 2020년 516억원 이후 5년 만이다. 친환경·고부가가치 선박 중심의 상선 수주 확대와 특수선부문을 기반으로 한 사업 다각화 전략이 실적으로 이어졌다는 설명이다.

양대 사업 가운데 조선부문의 매출 증가와 이익구조 개선이 두드러졌다. 2022년 전체 매출의 18% 수준까지 줄었던 조선부문 매출은 업황 회복과 맞물려 빠르게 회복되며 지난해에는 전체 매출의 절반가량을 차지했다. 건설부문도 지난해 2조5000억원의 수주 실적을 올리며 연간 목표를 웃돌았다.

이익구조 측면에서는 친환경·고부가가치 선박 선별 수주 전략이 수익성 개선으로 이어졌다. 국제해사기구(IMO)의 탄소 감축 규제 강화로 친환경 선박 발주가 늘어난 가운데 메탄올 추진 컨테이너선과 LNG 추진 컨테이너선, LNG 벙커링선 등 친환경 기술을 적용한 선박 건조에 집중한 전략이 실적을 끌어올렸다는 평가다.

방산 분야에서도 성장세가 이어졌다. 해군이 발주한 신형 고속정(PKX-Β) 32척과 공기부양식 고속상륙정(LSF-Ⅱ) 8척을 전량 수주·건조하며 실적을 뒷받침했다. 지난해 말에는 3800억원 규모의 고속정 4척과 해경의 1900톤급 다목적 화학방제함을 수주해 3년 이상 안정적인 건조 물량을 확보했다.

올해 초에는 미 해군과 MSRA를 체결해 새로운 성장 동력도 마련했다. MSRA는 미 해군이 인증하는 함정 정비 자격으로 협약을 체결한 조선소는 향후 5년간 연 20조원 규모로 추산되는 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업에 참여할 수 있다.





HJ중공업 관계자는 "친환경 선박 수요 확대에 따른 업황 개선이 이어지고 있고 미 해군 MRO 사업 성과도 점차 가시화될 것"이라며 "올해 역시 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 본다"고 말했다. 이어 "차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 수익성 강화와 미래 경쟁력 확보에 주력하겠다"고 힘줬다.

HJ중공업이 건조한 메탄올 추진 컨테이너선.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

