KISA, 자동차 사이버보안 강화 위한 매뉴얼 발간…"자율주행 대비"

자동차안전연구원·자동차융합기술원 공동 개발

한국인터넷진흥원(KISA)은 한국교통안전공단 자동차안전연구원, 자동차융합기술원과 함께 자동차 부품 제조사가 차량 사이버보안을 자체 점검할 수 있도록 안내하는 '국제표준 기반 자동차 사이버보안 테스트 및 검증 매뉴얼'을 발간했다고 27일 밝혔다.

최근 자율주행, 통신 연결 기능 등 자동차의 디지털 의존도가 높아짐에 따라 자동차 사이버보안은 미래 차 시대의 핵심 요건으로 부상하고 있다.

이번 매뉴얼은 지난해 3개 기관이 공동 개발한 '자동차 사이버보안 위협 분석 및 위험 평가 매뉴얼'의 연장으로, 사이버보안 위협에 대응하기 위해 자동차 부품 제조사가 수행해야 할 테스트·검증 절차를 구체적으로 담았다.

특히 정보보호 전문인력이나 예산이 부족한 중소 자동차 부품사도 매뉴얼을 현장에서 활용할 수 있도록 실무 중심으로 정리했다. 사이버보안 테스트 개요, 테스트 방법론, 테스트 수행 가이드라인이며, 자동차 사이버보안 분야 국제표준(ISO/SAE21434)을 기반으로 하고 있다.

한국인터넷진흥원 김선미 보안인증단장은 "안전한 미래 차 시대를 열기 위해서는 설계부터 검증에 이르기까지 빈틈없는 보안 체계를 구

축하는 것이 중요하다"며 "이번 매뉴얼이 국내 자동차 기업이 국제 기준에 부합하는 보안 체계를 갖추고 글로벌 경쟁력을 높이는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





매뉴얼은 한국인터넷진흥원 누리집에서 무료로 내려받을 수 있다.





서소정 기자

