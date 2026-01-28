본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[기획]"환자 오지 마, 의사가 간다"…제주한라병원의 '발칙한 반란'[下]'

호남취재본부 박창원기자

입력2026.01.28 17:28

시계아이콘02분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"환자 100명 이동보다 의사 1명 왕진이 답"… 지방 의료의 '새판 짜기’
인구 70만 상대 제주병원 vs 5천만 전국민상대 수도권병원
'하드웨어 경쟁'은 필패의 길…제주 의료만의 대책 있어야
"외상 사망률 34%→2.11%"…한라병원이 증명한 '시스템의 기적’
"비행기 못 타는 환자부터"…서울 명의 왕진, 이비인후과가 최적 모델 제주

편집자주
본지는 지난 19일 ‘암 환자 기자가 본 제주 상급병원의 '불편한 청구서(아시아경제2026.1.19)'보도를 통해, 준비 없는 상급종합병원 지정이 도민들에게 비용 부담만 안길 수 있다는 우려를 제기했다. 보도 직후, 당사자인 제주한라병원 측은 "기사에서 지적한 현장의 문제인식이 병원 측 생각과 98% 일치한다"며 제주에 실질적인 의료 대책을 설명 했다. 김성수 제주한라의료원 이사장은 이 자리에서 "간판을 바꿔 진료비를 올리는 것이 아니라, 서울의 명의(名醫)를 제주로 모셔와 환자의 비용을 낮추는 것이 나의 해법"이라며 그동안 준비한 파격적인 '대안'을 공개했다. 이번 기사는 비판을 넘어 실질적인 해법을 모색하기 위해 마주 앉은 언론과 의료 현장의 치열한 고민을 정리하고, 나아가 제주 의료가 가야 할 새로운 길을 제시하고자 한다.

제주 의료가 서울을 따라잡지 못하는 근본적인 원인은 '실력' 이전에 '시장(Market)'의 한계다. 전 국민을 대상으로 인구 5천만 명을 배후에 둔 서울 '빅5' 병원의 규모를, 인구 70만 명이 채 안 되는 섬에서 독자적으로 구축하려는 시도는 애초에 '기본 설정'부터 잘못된 게임이다. 규모의 경제가 작동하지 않는 곳에서 무리하게 덩치만 키우다 보면, 그 적자는 고스란히 도민들의 '진료비 인상'으로 메워질 수밖에 없다.

[기획]"환자 오지 마, 의사가 간다"…제주한라병원의 '발칙한 반란'[下]' 제주한라병원 권역외상센터 헬기장에서 의료진이 닥터헬기로 이송된 응급 환자를 신속히 옮기고 있다. 한라병원은 수익성이 낮은 외상센터를 민간 병원의 '교차 보조' 경영 전략으로 묵묵히 운영하며, 제주의 예방 가능 외상 사망률을 34%(2011년)에서 2.11%(2023년)라는 기적적인 수치로 낮추는 데 성공했다. 이는 '간판'이 아닌 '시스템'이 생명을 살린다는 것을 증명한 사례다. 제주한라병원 제공.
AD

■ "사망률 30%대 → 2%의 기적"… 데이터가 증명한 '선택과 집중'

그렇다면 답은 어디에 있을까. 김성수 한라병원장은 '권역외상센터'의 성공 사례에서 그 해답을 찾았다.

국내에 권역외상센터가 도입되기 전인 2011년, 한국의 예방 가능 외상 사망률은 34%에 달했다. 살릴 수 있는 환자 10명 중 3명을 놓치던 수준이었다. 하지만 전문적인 시스템이 갖춰진 현재, 한라병원 권역외상센터의 사망률은 2.11%(2023년 기준)까지 떨어졌다.


이는 전국 평균(9.1%)은 물론, 미국 최상급 외상센터(Level 1)와 견주어도 손색없는 수치다. 대학병원도 기피하는 분야에서 민간 병원이 '시스템'과 '집중'만으로 선진국 수준의 성과를 낸 것이다.

■ "이국종도 '손해'라던 외상센터…민간병원의 '선순환' 경영"

여기서 주목할 것은 한라병원의 '태생'이다. 이곳은 정부의 세금으로 운영 손실을 메워주는 국공립병원이 아니다. 엄연한 '민간(비영리 의료법인)' 병원이다. 전국 17개 권역외상센터 중 의과대학이 없는 순수 민간 종합병원이 지정된 곳은 한라병원을 포함해 단 3곳(목포 한국, 안동)뿐이다.


'아덴만의 영웅' 이국종 교수가 수차례 토로했듯, 외상센터는 구조적으로 "환자를 살릴수록 병원은 적자를 보는" 시스템이다. 그럼에도 한라병원이 이를 유지하는 비결은 '경영의 선순환' 전략에 있다.


특화 센터(척추·관절 등)와 의료관광(WE호텔) 등에서 경영 효율화를 통해 창출한 수익을, 당장 돈은 안 되지만 생명을 살리는 데 필수적인 외상센터와 희귀암 분야에 재투자하는 방식이다.


"안정적인 곳에서 기반을 다지고, 그 힘으로 사각지대의 생명을 지킨다"는 민간 병원 특유의 생존법이자 공익적 전략인 셈이다.

[기획]"환자 오지 마, 의사가 간다"…제주한라병원의 '발칙한 반란'[下]' 제주권역외상센터를 운영중인 제주한라병원 모습. 제주한라병원 제공

■ "비행기 못 타는 환자부터"… '환자 이동' vs '의사 왕진'

이제 제주 의료는 '건물 짓기' 경쟁에서 벗어나야 한다. 발상을 전환하면 더 효율적인 길이 보인다. '환자가 의사를 찾아가는 것'이 아니라 '의사가 환자를 찾아오는 것'이다.


생각해보자. 암 환자 100명이 서울로 가기 위해 쓰는 항공료, 체류비, 그리고 아픈 몸을 이끌고 길바닥에 뿌리는 고단한 시간이라는 사회적 비용은 천문학적이다. 반면, 서울의 명의(名醫) 한 명이 비행기를 타고 제주에 내려와 100명을 진료할 때 드는 비용은 그 100분의 1도 되지 않는다. 무엇이 더 합리적이고, 무엇이 도민을 위한 '고품질 의료'인지는 자명하다.


특히 김 이사장이 첫 타깃으로 이비인후과(두경부암)를 선택한 것은 고도의 전략이자 과학적 판단이다. 두경부암 환자들은 수술 후 기압 변화나 호흡 곤란 위험 때문에 비행기 탑승 자체가 금기시되는 경우가 많다. 이들에게 "서울 가서 수술받으라"는 말은 "목숨 걸고 이동하라"는 말과 같다. 이를 위해 병원은 서울 명의가 제주에서 제 실력을 발휘할 수 있도록 과감한 시설 및 장비 투자를 선행해야 한다.

■ "서울 못 가서 죽었다"는 원한(恨)… 돈 아닌 '생명의 존엄' 지키는 길

지방에 사는 암 환자들은 이중의 고통을 겪는다. 하나는 암이라는 병마(病魔)고, 또 하나는 "내가 서울에 살았다면 살 수 있었을까"라는 자괴감이다.


제주 환자들이 기를 쓰고 서울로 향하는 기저에는, 세상에 하나뿐인 내 생명을 지키기 위해 최선을 다하고 싶다는 간절함이 있다. 반대로 돈이 없어서, 혹은 거동이 불편해서 서울로 가지 못하는 환자들은 "서울 못 가서 죽는다"는 씻을 수 없는 원한(恨)을 안고 눈을 감는다.


한라병원이 시도하는 '서울 명의의 왕진'은 단순히 항공료 몇 푼을 아껴주는 경제적 차원의 문제가 아니다. 지방에 산다는 이유로 생명에 대한 선택권을 박탈당했던 환자들에게 '나도 내 집 앞에서 최고의 치료를 받을 수 있다'는 존엄을 돌려주는 일이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

소비자인 환자가 내 생명을 맡길 의사를 내 집 앞으로 부를 수 있는 것. 그것이 진정한 환자 주권이자, 지방 의료가 나아가야 할 인본주의적 미래다. 정부 역시 수천억짜리 '상급병원 간판'을 달아주는 보여주기식 행정 대신, 이 '생명의 길'을 닦는 데 예산을 지원해야 할 것이다.




호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기