"사과 없으면 상생도 없다"…횡성군, 원주시 '통합 발언'에 초강수 대응

원강수 시장 "지금이 통합 적기" 제안에
김명기 군수 "공식 사과하라" 반발
상수원 보호구역·원주공항 승격 등
주요 협력 사업 '올스톱' 위기
원강수 강원 원주시장이 지난 26일 원주·횡성 행정통합 논의를 전격 제안한 것과 관련, 김명기 횡성군수는 "일고의 가치도 없다"며 반발했다.
김 군수는 27일 횡성군청에서 긴급 브리핑을 통해 "어제 원강수 원주시장이 긴급 브리핑을 통해 횡성군과 원주시의 행정구역 통합을 공개적으로 거론한 망발은 절대 묵과할 수 없다"며 이같이 밝혔다.
김 군수는 "횡성군과 원주시는 역사적으로 행정구역을 같이 한 사례가 없으며 전통적으로 독립된 행정체계와 지역정체성을 유지해온 자치단체"라고 강조했다.
그러면서 "행정구역 통합은 단체장 개인의 정치적 구상이나 선거전략의 소재가 되어서는 안 될 뿐만 아니라 원주시의 일부 모사가에 의해 제기되는 통합 논의는 오히려 지역 간 불필요한 갈등과 오해만을 증폭시킬 뿐"이라고 주장했다.
김 군수는 "우리 군은 원주시장의 이번 처사를 강력 규탄하는 동시에 상처 입은 5만 군민에게 진심으로 사과할 것을 촉구한다"며 "이를 이행하지 않을 시 그동안 양 자치단체 간에 논의해 왔던 원주(횡성)공항의 국제공항 승격 등 원주시와의 상생발전을 위해 쏟아온 모든 협의와 노력을 전면 중단할 것"이라고 밝혔다.
이날 기자회견에는 횡성군 이장연합회 회원과 번영회, 도의원 등 80여 명이 참석해 횡성의 주권을 뺏으려는 원주시의 오만함을 비판하며 모든 수단과 방법을 동원해 '원주·횡성 통합'을 절대 반대한다고 밝혔다.
앞서 전날 원 시장은 기자회견을 통해 "광역통합에 준하는 방식으로 원주·횡성 통합시가 탄생한다면 중부내륙 거점도시로서 역할을 수행하게 될 것"이라며 행정통합을 제안했다. 그는 "광역통합에 준하는 인센티브를 기초통합에도 제공한다면 기초자치단체도 통합을 주저할 이유가 없다"며 "강원특별자치도도 '강원특별법'에 기초자치단체의 통합에 대한 파격적인 인센티브를 함께 담아 정부에 건의해 달라"고 요청했다.
횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
