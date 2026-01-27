한국남동발전, 지역 중소기업 성장위해 미래 에너지 기술개발 협력 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 국가산단 입주기업과 미래에너지

기술협력 및 동반성장 소통의 장 마련



한국남동발전이 지역경제 활성화와 중소기업 성장을 돕기 위해 경남지역 중소기업과 미래에너지 기술개발에 적극적으로 나서기로 했다.

한국남동발전은 지난 26일 경남 진주 본사에서 한국산업단지공단 경남본부 동남권 원전협의체 및 우수협력사 경영진 50여명이 참석한 가운데 미래에너지 기술 협력 강화를 위한 소통 간담회를 개최했다.

미래에너지 기술 협력개발을 위한 소통 간담회 단체사진

이번 간담회는 에너지 패러다임 변화에 적극적으로 대응하기 위해 한국남동발전과 중소기업의 미래 에너지 기술 협력 방안을 논의하고, 지역 산업과의 상생 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 한국남동발전은 지역 이전 공공기관으로 지역사회와 상생 및 지역경제 활성화를 위한 다양한 지원과 사업을 펼치고 있으며, 이날 간담회 역시 지역의 중소기업 성장과 지역경제활성화를 돕기 위해 진행됐다.

이 자리에서 강기윤 한국남동발전 사장은 "남동발전은 지역 이전 공기업으로서 '경남산업단지 태양광 사업 추진', '경남 이전 공공기관 최초 200억 규모 중소기업 저금리 대출 실행' 등 지역 산업경쟁력 강화를 위해 노력하고 있으며, 이번 소통 간담회를 통해 기술협력 및 동반성장 할 수 있는 소통의 장을 마련하고자 했다"고 간담회 취지를 밝히기도 했다.

이날 간담회를 시작으로 한국남동발전은 창원 국가산업단지의 기술·산업 집적도를 기반으로 경남 전역의 기술 협력 생태계를 확산시켜, 지역 기업의 우수 기술과 현장 수요를 연구개발에 적극 반영해 공동성과 창출 구조를 구축해 나가겠다는 계획이다.

또한 이번 간담회에서 도출된 다양한 중소기업 현장의 의견을 바탕으로 2026년 상반기 중 미래에너지 기술 확보를 위한 협력 연구개발 과제를 순차적으로 착수해 나가겠다는 방침이다.





강기윤 남동발전 사장은 "이번 간담회는 한국남동발전과 창원산단을 포함한 경남지역 산업계가 함께 미래 에너지 기술을 논의하고 협력 방향을 구체화하는 출발점이 될 것"이라면서 "오늘 논의된 사안들이 일회성으로 끝나지 않도록 창원 국가산업단지를 중심으로 경남 전역을 아우르는 기술 협력 네트워크를 조성하고 지역 이전 발전공기업으로서 지역 산업 경쟁력 강화와 에너지 산업혁신에 기여 하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

