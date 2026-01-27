부산대 이동훈 교수, 한국 인지·생물심리학회 신임 학회장 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 시대 인지·뇌과학 연구 선도… 임기 2년

부산대학교(총장 최재원)는 심리학과 이동훈 교수가 지난 23일 이화여자대학교 이화삼성교육문화관에서 열린 '2026년 한국 인지·생물심리학회 연차학술대회' 총회에서 신임 학회장에 취임했다고 27일 전했다. 임기는 총회일로부터 2년간이다.

부산대 이동훈 교수.

이동훈 신임 학회장은 "한국 인지·생물심리학회는 엄격한 실험과 과학적 방법론을 바탕으로 인간의 마음과 행동을 연구하며 심리학의 정체성을 지켜온 학회"라며 "AI 시대를 맞아 인간의 지각, 인지, 감정과 고차 인지 과정에 대한 과학적 이해가 더욱 중요해지고 있는 만큼, 학회원들이 다양한 사회적 요구에 부응할 수 있도록 학회의 외연을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

한국 인지·생물심리학회는 1977년 설립된 한국심리학회 실험·인지심리분과와 1979년 창립된 생물·생리심리학회가 2003년 통합돼 출범한 학술단체다. 인지심리, 뇌과학, 감정과학, 사회인지, 인지공학 등 기초 심리학 전반의 전문가들이 활동하고 있으며, 한국연구재단 등재 학술지인 '한국심리학회지: 인지·생물'을 연 4회 발간하고 인지학습심리사 자격증 제도도 운영하고 있다.





이동훈 교수는 고려대학교 경제학과를 졸업하고 고려대 심리학과에서 석사학위를, 미국 인디애나대학교 심리뇌과학과에서 박사학위를 취득했다. 현재 부산대 심리학과 교수이자 인지과학협동과정 겸임교수로 재직 중이며, 부산대 사회과학연구원장을 맡고 있다. 과거 부산대 홍보실장을 역임했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

