UNIST·동남권원자력의학원, 국내 첫 ‘우주의학’ 공식 협력 무대 열어

우주방사선·미소중력 연구 한자리



방사선·의학 기반 우주연구 본격화

동남권원자력의학원(DIRAMS·원장 이창훈)과 UNIST(총장 박종래)는 지난 26일 UNIST 산학협력관 마켓홀에서 '제1회 UNIST-DIRAMS 우주의학 심포지엄'을 공동 개최했다.

국내 우주의학 연구자들이 한자리에 모여 공식적으로 협력 논의를 진행한 것은 이번이 처음이다.

동남권원자력의학원과 UNIST가 지난 26일 UNIST 산학협력관 마켓홀에서 '제1회 UNISTDIRAMS 우주의학 심포지엄'을 공동 개최하고 기념촬영하고 있다. 동남권원자력의학원 제공

이번 심포지엄은 우주의학과 우주방사선 분야의 최신 연구 동향을 공유하고, 기관 간 공동연구 기반을 다지기 위해 마련됐다. 행사에는 동남권원자력의학원과 UNIST를 비롯해 한국항공우주연구원, 우주항공청 관계자와 연구자 등 약 80명이 참석해 우주 환경이 인체에 미치는 영향을 중심으로 심도 있는 논의를 이어갔다.

행사는 박종래 UNIST 총장과 이창훈 동남권원자력의학원장의 환영사로 시작됐다. 두 기관장은 우주의학이 향후 본격화될 우주 활동 시대의 핵심 연구 분야라는 점을 강조하며, 학제 간 협력의 필요성을 공통적으로 언급했다.

기조 강연은 미국 UCLA 우주의학센터 소속 헤이그 아인타블리언(Haig Aintablian) 교수가 맡았다. 그는 우주 공간에서 인간이 겪는 신체 변화와 이를 극복하기 위한 의학 연구의 중요성을 설명하며, 우주의학이 앞으로 해결해야 할 주요 과제를 제시했다.

이어 동남권원자력의학원 이만우 박사는 가속기 기반 우주의학 연구 환경을 주제로 발표에 나섰다. 부울경 동남권을 중심으로 구축된 방사선 연구 인프라를 소개하며, 해당 인프라가 우주의학 발전에 기여할 수 있는 가능성을 설명했다.

오후 세션은 두 가지 주제로 나뉘어 진행됐다. 첫 번째 세션에서는 미소중력 환경이 인체에 미치는 영향을 다뤘다. 미토콘드리아 기능 변화와 면역 기능 저하, 우주비행으로 발생하는 근감소를 극복하기 위한 연구 성과가 소개되며 우주 환경이 신체 기능에 미치는 영향을 구체적으로 제시했다.

두 번째 세션에서는 우주방사선을 주제로 논의가 이어졌다. 우주방사선이 인체 건강에 미치는 영향과 함께 방사선 측정·피폭량 평가 기술, 검출기 개발 연구 성과가 발표됐으며, 실제 우주 임무를 고려한 적용 사례도 공유됐다.

박종래 UNIST 총장은 "우주인은 미소중력과 우주방사선에 지속적으로 노출될 수밖에 없다"며 "이러한 극한 환경에서도 임무를 수행하기 위해서는 우주의학 연구가 필수적"이라고 말했다. 이어 "이번 심포지엄을 계기로 지속 가능한 연구 협력망이 구축되길 기대한다"고 덧붙였다.





이창훈 동남권원자력의학원장은 "우주의학은 단일 기관이나 단일 전공만으로 완성될 수 없는 분야"라며 "UNIST와 동남권원자력의학원이 보유한 방사선 연구 인프라와 임상의학 역량을 결합해, 기존의 우주공학·방산 중심 연구와는 차별화된 '방사선·의학 기반 우주연구'를 본격 추진하겠다"고 전했다. 이어 "이번 협력은 우주방사선의 인체 영향 규명과 우주비행사 건강 보호를 위한 국내 우주의학 연구의 새로운 방향을 제시하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

