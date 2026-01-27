“미친 짓이라 했던 선택”… 김현겸 팬스타 회장의 크루즈 인생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 출연



위기 넘어 한국 크루즈산업 개척 조명

팬스타그룹은 김현겸 그룹 회장이 오는 28일 오후 9시 55분부터 약 1시간 동안 방송되는 EBS1 TV 프로그램 '서장훈의 이웃집 백만장자'에 출연한다고 26일 전했다.

방송에서 김 회장은 서장훈, 장예원 MC와의 대담을 통해 1990년 창업 이후 수차례 위기를 겪으면서도 남들과는 다른 길을 선택해 대한민국 대표 크루즈 기업으로 성장하기까지의 도전과 선택의 과정을 솔직하게 풀어낸다.

김 회장은 화물주선업으로 사업을 시작해 선사로 도약했지만, 글로벌 금융위기 여파로 파산 위기에 몰리기도 했다. 이후 재기에 성공한 그는 현재 국내 최초로 순수 국내 기술로 건조한 크루즈급 페리선 '팬스타 미라클호'와 국내 최대 연안유람선 '팬스타 그레이스호' 등 총 6척의 선박을 보유한 종합 해운·물류기업을 이끌고 있다.

2002년 부산~오사카 항로에 일반 화물선의 10배가 넘는 비용을 들여 일본에서 들여온 페리선을 투입하고, 대규모 개조를 통해 국내 최초로 크루즈 개념을 도입한 결정은 팬스타그룹 성장의 전환점이 됐다. 당시 업계 안팎에서는 "무모한 선택"이라는 평가가 뒤따랐지만, 이 판단은 결과적으로 국내 크루즈 산업을 선도하는 기반이 됐다.

부산~오사카 크루즈 노선은 현재까지 누적 승객 160만 명을 넘어섰으며, 주말마다 부산 앞바다에서 공연과 불꽃쇼를 즐기는 '원나잇 크루즈' 역시 연간 1만 명 이상이 찾는 부산 대표 해양관광 상품으로 자리 잡았다.

김 회장은 2007년부터 이탈리아 코스타크루즈와 협력해 11만t급 대형 크루즈선을 부산 모항으로 운항하고 있으며, 지난해 말에는 국내 최대 규모인 2,580t급 연안여객선을 새롭게 취항하는 등 크루즈 저변 확대와 고급화에도 속도를 내고 있다.

이번 방송은 팬스타그룹이 1,300억원을 투자해 순수 국내 기술로 건조한 최초의 크루즈급 페리 '팬스타 미라클호'를 비롯한 주요 선박에서 촬영됐다. 미라클호는 국제해사기구(IMO)에 크루즈 여객선으로 정식 등록됐으며, 발코니 객실과 야외 수영장, 카지노 게임장 등 고급 호텔 수준의 시설을 갖췄다.





해운·물류를 중심으로 성장해온 팬스타그룹은 앞으로 5년 내 매출 1조원 달성을 목표로 친환경 선박 엔지니어링, 인공지능 로봇, 방위산업 등 첨단 미래 산업 분야로도 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다.

'서장훈의 이웃집 백만장자' 예고편 캡쳐.

