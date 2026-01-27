정읍 장명동 이웃사랑회, 25년째 이어온 ‘사랑의 쌀’ 나눔

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장명동주민센터에 기탁

정읍시 장명동의 봉사단체인 이웃사랑회(회장 전용술)가 지난 26일 관내 어려운 이웃을 위한 백미(10kg) 80포(250만원 상당)를 장명동주민센터에 기탁하며 지역사회에 훈훈함을 더했다.

정읍 장명동 이웃사랑회가 장명동 주민센터에서 '사랑의 쌀' 기탁 행사를 진행했다. 정읍시 제공

AD

지난 2002년 결성된 이후 20년 넘게 매년 백미를 기탁해 온 이웃사랑회는 올해도 변함없는 나눔을 실천했다. 특히 이번 활동은 회원들이 직접 대상 가구를 방문해 쌀을 전달하며 주민들의 건강 상태를 살피고 생활 속 애로사항을 청취하는 등 정서적인 교감을 나누며 따뜻한 마음을 전했다.

전용술 회장은 "모두가 힘든 시기일수록 이웃이 서로를 보듬고 살피는 마음이 무엇보다 중요하다"며 "준비한 쌀 한 포가 생활이 어려운 이웃들에게 작게나마 위로와 힘이 되기를 바란다"고 소감을 밝혔다.





AD

이에 이미경 동장은 "해마다 잊지 않고 꾸준히 나눔을 실천해 주시는 이웃사랑회 회원들께 깊은 감사를 드린다"며 "기탁해 주신 소중한 백미는 도움이 절실한 이웃들에게 잘 전달해 그 뜻을 기리겠다"고 화답했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>