‘천스닥’ 재현…이차전지 대신 바이오·로봇이 주도주로 부상

코스닥지수가 4년 만에 1,000선을 회복하며 '천스닥'이 다시 열렸고, 이번 상승장은 바이오와 로봇 섹터가 주도하고 있다. 시가총액 상위 종목 전반이 강세를 보인 가운데, 바이오 비중이 높았고 로봇 관련 대장주도 사상 최고가를 경신하며 시장을 견인했다. 성장주 선호 흐름과 피지컬 AI 기대감이 동시에 작용한 결과로 해석된다.

반면 4년 전 코스닥 랠리를 이끌었던 이차전지 섹터는 반등에도 불구하고 과거 고점 대비 회복 속도는 제한적인 모습이다. 개인 투자자 매도세 역시 이차전지 종목에 집중되며 수급 측면에서 부담 요인으로 작용했다. 이번 '천스닥' 국면은 산업 주도축이 이차전지에서 바이오·로봇으로 이동했음을 보여주는 구조적 변화로 평가된다.

AD

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼성전자, 현대차, SK하이닉스, 에코프로, 휴림로봇





AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>