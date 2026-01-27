[특징주]코오롱티슈진 주가 6%대 ↑…"치료제 가치 재평가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코오롱티슈진의 주가가 6% 이상 뛰었다. 코오롱티슈진의 치료제 가치가 기존보다 더 높아 주가가 더 오를 것이라는 전망도 나왔다.

AD

27일 오전10시57분 코오롱티슈진은 전장 대비 5700원(6.07%) 오른 9만9600만원에 거래되고 있다.

한국투자증권은 이날 코오롱티슈진에 대해 "그간 보수적으로 추정된 무릎 골관절염 세포 유전자 치료제 'TG-C'의 미국 도매가를 재산정했다"며 목표주가를 기존 대비 13% 상향한 17만원으로 제시했다.

위해주·이다용 한국투자증권 연구원은 "미국 내 TG-C의 가치를 기존 대비 15% 상향한 9조9000억원으로 산정했고, 출시 1~2년 차 도매가를 기존 추정치(1만5000~2만8000달러)보다 높은 3만달러(약 4000만원)로 상향 조정했다"며 "일본 상업화를 앞둔 메디포스트의 중증 무릎 골관절염 치료제 '카티스템'의 추정 약가가 3000만원, 미국 베리셀(Vericel)의 자가연골세포 이식제 'MACI'가 최대 4만 달러에 판매되고 있다는 점을 고려하면 TG-C의 약가 산정은 타당하다"고 분석했다.





AD

그러면서 "미국 약가가 경제협력개발기구(OECD) 국가 대비 2.5배 높다는 점과 1회 주사로 2년 이상 효능이 지속되며 인공관절 수술 빈도를 줄이는 유일한 치료제라는 독보적 가치가 반영됐다"고 설명했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>