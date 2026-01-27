iM뱅크, 1조원 규모 '설 특별자금대출' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 5000억원·만기연장 5000억원

업체별 최대 10억원 대출 지원

iM뱅크는 설 명절을 앞둔 다음 달 2일부터 1조원 규모의 '2026년 설 특별자금대출'을 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 대출은 신규 5000억원·만기 연장 5000억원 규모로 3월6일까지 실시된다. 업체별 지원 한도는 최대 10억원이며, 금융비용 절감을 위해 신용등급 및 거래조건에 따라 금리 우대를 지원할 방침이다.

특히 신속한 자금지원을 위해 신용평가 및 전결권 완화 등 대출 취급 절차도 간소화할 계획이다.

iM뱅크는 이번 대출이 경기 부진에 따른 매출 감소, 유동성 부족 등 일시적 자금조달에 어려움을 겪는 중소기업에 도움이 될 것을 기대하고 있다.





강정훈 은행장은 "2026 설 특별자금대출이 어려움을 겪고 있는 역내 중소기업에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "다양한 금융지원 프로그램을 마련해 중소기업 및 소상공인과 따뜻하게 동행하겠다"고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

