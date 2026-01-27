강원도교육청, ‘2026년 교육감 공약 도민배심원단’ 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도교육청, 공약 이행의 주인은 도민

강원특별자치도교육청은 27일 강원특별자치도교육청 대회의실에서 '2026년 교육감 공약 도민배심원단 1차 회의'를 개최했다.

강원도교육청 전경.

이번 도민배심원단 회의는 도민의 주체적인 교육정책 참여를 통해 현장 밀착형 강원교육을 추진하고 공약 이행의 객관성과 신뢰도를 확보하기 위해 마련됐다.

배심원단은 강원특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 도민을 대상으로 성별·연령·지역을 고려한 무작위 선발(ARS 및 전화면접) 절차를 거쳐 총 50명으로 구성됐다.

이날 열린 1차 회의는 △도민배심원 위촉장 수여 △매니페스토 운동 및 배심원 역할 교육 △분임 구성 및 토의 순으로 진행됐다. 배심원들은 앞으로 총 세 차례의 회의를 통해 공약사항 실천계획의 변경 사항을 심의하고, 추진 실적 점검과 개선 방안을 제안하는 역할을 수행하게 된다.





서종철 정책기획과장은 "교육감님께서 올해 신년사에서 강조했듯, '강원교육은 곧 강원인의 삶'인 만큼 공약은 도민의 삶을 더 풍요롭게 만들겠다는 엄중한 약속"이라며 "배심원 여러분의 소중한 의견을 정책에 적극 반영해 모든 아이의 성장을 끝까지 책임지는 '책임교육'과 '미래교육'을 완성해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

