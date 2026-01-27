광주은행, '빛고을 보이스피싱 예방 우수 기관' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행 보이스피싱 피해 예방 성과를 인정받아 광주경찰청으로부터 '빛고을 보이스피싱 예방 우수 금융기관'으로 선정됐다. 광주은행 제공

광주은행은 보이스피싱 피해 예방 성과를 인정받아 광주경찰청으로부터 '빛고을 보이스피싱 예방 우수 금융기관'으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

광주은행은 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화와 영업점 현장 중심의 선제적 대응을 통해 2025년 연말 기준 총 55억 원 규모의 고객 금융사기 피해를 사전에 차단하는 성과를 거뒀다. 보이스피싱 예방 실적은 2023년 28억 원, 2024년 39억 원, 2025년 55억 원으로 매년 꾸준한 증가세를 보이며 예방 역량을 지속적으로 강화해 왔다.

이번 선정과 함께 광주은행 문화동지점은 보이스피싱 예방 우수 영업점으로 지정돼 현판 수여식과 예방 활동에 기여한 직원들에 대한 감사장 수여도 함께 이뤄졌다. 문화동지점은 2025년 하반기에만 총 3건, 약 1억 2,700만 원 상당의 금융사기 피해를 예방하며 현장 대응 역량을 인정받았다.

대표적인 예방 사례로는 병원비 마련을 이유로 정기예금 중도해지를 요청한 고객이 과도한 불안 증세를 보이자, 직원이 상담 과정에서 최근 타 금융기관 예금 중도해지 이력을 확인하고 보이스피싱 피해 가능성을 의심해 즉시 112에 신고한 사례가 있다. 확인 결과 해당 고객은 카드 오배송을 빙자한 연락 이후 검찰청을 사칭한 보이스피싱 조직의 지시에 따라 예금 9,000만 원을 전달하려던 상황이었으며, 직원의 신속한 대응으로 피해를 사전에 차단할 수 있었다.

광주은행 박성민 금융소비자보호본부장은 "FDS 기반의 이상거래 모니터링과 영업점 현장의 세밀한 상담 역량을 유기적으로 결합해 고객 피해를 사전에 차단하고 있다"며, "앞으로도 경찰청 등 유관기관과의 협력을 강화하고, 임직원 교육과 시스템 고도화를 통해 지역사회 금융사기 피해 예방에 선도적인 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다.





한편, 광주은행은 고객 피해금이 실제 인출되는 접점에 있는 영업점 직원들의 대응 역량 강화를 위해 보이스피싱 예방 우수 영업점 및 우수직원 포상제도를 운영하고 있다. 아울러 최신 금융사기 수법과 예방 사례를 지속적으로 공유하며 예방 활동에 대한 동기 부여와 대응 전문성을 체계적으로 강화하고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

