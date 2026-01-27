부산항만공사, 2026년 신규 인력 44명 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정규직 18명, 전문계약직·체험형 청년인턴 등



기간제 직원 26명 내외 채용 추진

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 올해 직원 44명을 채용해 핵심 인력을 확보할 계획이라고 27일 전했다.

정규직 채용 규모는 무기계약직 3명을 포함해 18명 수준으로 3월 채용공고 후 6월 말 임용 예정이다. 특히 직무능력 중심의 공정 채용을 통해 우수 인재를 선발함으로써 공공기관으로서의 사회적 책임을 충실히 이행할 계획이다.

부산항만공사는 매년 상·하반기 정기적으로 체험형 청년인턴을 채용하고 있다. 현재 1월 1일 자로 임용한 2026년 상반기 체험형 청년인턴 15명이 근무하고 있으며, 하반기 체험형 청년인턴 10명은 4월에 채용 공고해 7월에 임용할 예정이다.

채용 일정.

채용 전형은 필기·서류, 면접전형으로 이뤄지며, 세부 절차는 직무·모집 분야별 채용공고에 따라 일부 상이하다. 청년인턴은 수료 후 평가에 따라 우수 인턴으로 선정될 시 정규직 채용에서 전형 별 1∼3% 가점을 받을 수 있다.

부산항만공사 송상근 사장은 "청년 등 다양한 계층의 고용 기회를 확대하여 지속 가능한 일자리 창출에 기여하겠다"며 "글로벌 항만업계의 선도자로서 항만 패러다임을 공사와 함께 이끌어 갈 역량과 열정을 갖춘 유능한 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.





세부 사항은 부산항만공사 누리집에서 확인할 수 있다.

부산항만공사.





영남취재본부 김철우 기자

