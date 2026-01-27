BYD, 올해 韓서 1만대 판매 목표…신차 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소형 해치백 '돌핀', PHEV 등 라인업 확대

올해 전시장 35곳·서비스센터 26곳으로 확충

BYD코리아는 올해 한국 시장에서 1만대 이상을 팔겠다는 목표를 제시했다.

BYD코리아는 BYD 설립 10주년과 한국 진출 2주년을 맞아 올해 한국 시장에서 '1만대 클럽' 진입에 도전한다고 27일 밝혔다.

이를 위해 소형 해치백 '돌핀' 등 신차 3종을 올해 국내에 출시할 방침이다.

지난해 7월 국내에서 선보인 '씰'의 RWD(후륜구동) 모델과 돌핀이 올해 연초 국내 고객과 만날 예정이다.

또 하이브리드 모델에 대한 높은 관심을 고려해 BYD의 플러그인하이브리드(PHEV) 시스템인 'DM-i' 탑재된 모델도 올해 한국에서 선보일 계획이다.

왼쪽부터 BYD 씰, BYD 돌핀, BYD DM-i 모델. BYD코리아

이외에 기존 판매 모델들의 추가 트림 도입을 검토하는 등 국내 고객 수요에 적극 대응할 방침이다.

BYD코리아는 소비자 접점 확대를 위한 인프라 투자에도 속도를 낸다.

지난 1월 국내 진출한 BYD 코리아는 현재 총 32개의 전시장과 16개의 서비스센터를 보유하고 있고, 올해 연말까지 총 35개 전시장과 26개 서비스 센터로 확충하는 것을 목표로 삼았다.

아울러 전문 교육 프로그램을 통한 인력 양성과 기술 역량 강화 등 질적 서비스 고도화에도 주력한다. 이를 바탕으로 BYD 소비자들이 차량 구매부터 사후 관리까지 모든 과정에서 전문적이고 안정적인 서비스를 누릴 수 있도록 할 계획이다.

조인철 BYD코리아 승용사업 부문 대표는 "올해는 한국 승용 시장에서 본격적인 도약을 시작하는 원년이 될 것"이라며 "한국 시장에서 신뢰할 수 있는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





BYD코리아는 지난해 1월 국내에서 승용차 브랜드를 공식 출범했고, 소형 전기 SUV(스포츠유틸리티차) '아토3', 전기 세단 씰, 중형 전기 SUV '씨라이언7' 등을 출시해 6000대 이상 판매했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

