성평등부, 이주배경 가족에 '전담관리사' 배치…올해부터 시범사업

이주배경 가족 맞춤형 통합 서비스 지원

올해 4곳 시범사업…2029년 100곳 확대

성평등가족부는 이주배경 아동·청소년 등을 대상으로 맞춤형 통합 서비스를 지원한다고 27일 밝혔다.

원민경 성평등가족부 장관

이번 서비스는 학교, 교육청 등 관계기관과 협업해 외국인근로자·유학생·난민 가족 및 북한이탈주민(아동·청소년 포함) 등 이주배경 가족의 언어교육, 기초학습·진로설계, 청소년시설 연계 등을 지원하는 사업이다. 다문화가족지원법에 따른 다문화가족은 대상에서 제외된다.

올해는 국비 8000만원을 투입해 거제시, 울산동구, 홍천군, 천안시 등 4개의 가족센터·다문화가족 지원센터에서 시범 추진된다. 이주배경 가족 전담관리사를 배치해 지역사회 자원과 연계한 종합 서비스를 제공할 계획이다.

각 센터는 지역 특성과 이주배경 가족의 정책적 요구를 반영해 상담·통번역, 심리정서 및 긴급위기 지원, 한국어 교육, 기초학습 및 진로지도, 취업교육, 자조모임 운영 등을 단계적으로 지원한다.

또한 가족센터와 레인보우스쿨 운영기관 간 협업을 통해 이주배경 아동·청소년 지원을 위한 지역 단위 협력 네트워크를 구축한다. 이번 시범사업 성과를 토대로 수행기관을 내년에는 20개소, 2028년에는 50개소, 2029년에는 100개소로 점진적으로 확대해나갈 방침이다.

2024년 기준으로 24세 이하 이주배경 아동·청소년 수는 73만8000명으로, 전체 아동·청소년의 7%를 차지한다.

원민경 성평등가족부 장관은 "인구감소 시대를 마주한 우리 사회에서 약 270만명의 이주민(이주배경가족)은 지역사회와 경제의 중요한 구성원이자, 미래의 동반 성장의 주체"라고 말했다.





이어 "앞으로도 이들의 정착과 성장을 뒷받침할 수 있도록 우리 사회의 세심한 배려와 도움을 줄 수 있는 실효성 있는 정책을 마련·제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

