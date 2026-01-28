경희대 출판문화원, '중국의 탄생' 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 문명 형성과 역사적 전개 조명

경희대학교 출판문화원은 정지호 사학과 교수가 집필한 량치차오 전문 연구서 '중국의 탄생'을 출간했다고 28일 밝혔다.

이 책은 량치차오의 근대 국민국가의 기본 요소인 국적법과 중국 동북지역에 거주하던 조선인의 법적 지위 문제까지 고찰한 국내 최초의 연구서다.

정 교수는 이번 저서를 통해 근대 국가의 기틀을 세운 량치차오의 사상을 새롭게 조명했다.

그동안 량치차오는 '입헌군주제를 지향한 보황파', '보수 개량주의자' 등으로 비판받아 왔지만, 정 교수는 량치차오의 사상이 매우 과감하고 혁신적이었다고 평가한다.





출판사 관계자는 "량치차오는 한 번도 경험해 보지 못한 국가의 미래를 설계한 선구자다"며 "전쟁의 발발과 극우의 재등장, 인공지능(AI) 기술 혁명으로 대변되는 격변의 시대를 사는 우리에게 그의 사상은 나아가야 할 방향에 대한 중요한 실마리를 제공한다"고 소개했다.





