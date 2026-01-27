미래에셋증권, ISA 잔고도 10조원 돌파…'쿼드러플 10조 클럽'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고 10조원 돌파

AD

미래에셋증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고 10조원을 넘어서며 국내 금융업계 최초로 '쿼드러플 10조 클럽'에 이름을 올렸다고 27일 밝혔다.

2024년 10월 개인연금·확정기여형(DC)퇴직연금·개인형퇴직연금(IRP)의 잔고가 모두 10조원을 넘어선 데 이어 절세투자 대표 상품인 ISA까지 10조 원 규모로 성장했다.

이는 단순한 규모의 확장을 넘어 국민 자산관리 패러다임이 저축에서 투자·절세·은퇴 설계를 아우르는 종합 자산관리 체계로 전환되고 있음을 보여주는 상징적인 성과라고 회사 측은 강조했다.

중개형 ISA는 '투자'와 '절세'까지 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 상품이다. 하나의 계좌에서 상장지수펀드(ETF)·국내주식·채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자는 물론, 은행에서 가입 가능한 일임형·신탁형 ISA와 동일한 세제 혜택도 누릴 수 있다.

미래에셋증권은 2025년 1월부터 중개형 ISA 시장에서 업계 1위의 점유율을 유지하며 선도적 지위를 공고히 하고 있다. 시장 선도 배경으로 고객의 투자 여정과 절세, 자산관리를 돕는 차별화된 서비스가 꼽힌다.

대표적으로 자체 개발한 알고리즘 투자 서비스 '로보어드바이저'가 있다. 고객의 투자 성향, 가입 시점, 자산 상태를 종합 분석해 개인에게 최적화된 투자 솔루션을 제안한다. 지난해 6월 출시한 'ISA 로보어드바이저'는 출시 5개월 만에 이용자 수 1만 명을 넘어섰고, 올해 1월 기준 1만4000여 명에 달한다.

이 외에도 시장 흐름과 최신 이슈를 반영해 ETF, 채권, ELS, 펀드 등 금융상품을 추천하는 '이번 주 챙겨볼 금융상품' 서비스와 세금 관리 전과정을 한 눈에 정리해주는 '절세 플래너'도 있다.

미래에셋증권은 연말 연초 절세 투자 수요가 집중되는 시기에 맞춰 절세 계좌를 중심으로 자산관리 지원 이벤트를 실시 중이라고 설명했다. 올해 중개형 ISA 계좌를 새로 개설하는 고객에게 온라인 매매수수료 평생 우대 혜택을 제공하고, 2월 말까지는 순입금액, 펀드 순매수 금액에 따라 모바일 상품권을 경품으로 증정한다. 특히 타사에서 계좌를 이전해 오는 고객들에게는 추가 혜택도 제공한다.





AD

미래에셋증권 관계자는 "이번 성과는 고객께서 보내준 신뢰의 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 투자와 절세, 은퇴 준비를 아우르는 통합 자산관리 서비스를 고도화해 고객의 평생 자산 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>