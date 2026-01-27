AJ네트웍스, ESS 패키징·물류 사업 확대로 글로벌 성장 '박차'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AJ네트웍스가 에너지 저장 장치(ESS) 프로젝트에 필수적인 패키징·유통·보관 사업을 확대하며 글로벌 확장을 가속화하고 있다고 27일 밝혔다.

AJ네트웍스는 기존 렌탈 및 물류 사업을 통해 축적해 온 운영·관리 역량을 기반으로, 지난 3년간 해외 이차전지 및 ESS 관련 사업을 단계적으로 확대해 왔다. 최근에는 이차전지 산업 전반의 수요 구조 변화를 고려해, ESS 프로젝트에 필수적으로 수반되는 패키징·물류·보관 등 다운스트림 영역을 중심으로 사업 비중을 확대하고 있다.

지난 8월부터는 글로벌 이차전지 기업을 대상으로 ESS용 이차전지 포장재 납품을 시작했고, 물류 및 VMI(공급자 재고 운영방식) 창고 운영, 폐 이차전지 보관·유통 등 연계 영역 등으로 협업 범위를 단계적으로 확대하고 있다.

해당 협업은 현재 미국과 유럽을 중심으로 실제 프로젝트가 진행 중이며, 해외사업 매출 증가 등 구체적인 성과도 점차 나타나고 있다.

ESS는 장기 사용을 전제로 하는 설비 특성상, 설치 이전 단계에서의 운송·보관과 VMI 창고 운영 등 관리 체계가 프로젝트 안정성에 중요한 요소로 작용한다. 이에 따라 ESS 프로젝트에서는 단순한 제품 납품을 넘어 물류 및 재고 관리가 유기적으로 연계된 통합 인프라 제공 역량의 중요성이 점차 커지고 있다.

회사는 이 같은 ESS 시장 특성을 고려해, 렌탈 사업에서 축적한 자산 관리 경험과 물류 사업에서 확보한 운영 관리 역량을 ESS 관련 사업에 적극 적용하고 있다. AJ네트웍스의 표준화된 패키징·유통·보관 프로세스와 VMI 창고 운영 체계가 ESS 프로젝트에 요구되는 기반 인프라를 안정적으로 제공하는 핵심 요소로 평가 받고 있다는 설명이다.





AJ네트웍스 관계자는 "향후에는 ESS를 포함한 이차전지 및 폐 이차전지의 보관·유통·전처리 영역까지 사업 범위를 확장해 이차전지 생애주기 전반에서 반복적으로 요구되는 핵심 역할을 수행하는 사업 구조를 구축할 계획"이라며 "미국과 유럽에서의 프로젝트 수행을 통해 ESS 기반 글로벌 사업 확장 속도가 한층 가속화될 것으로 기대한다"고 말했다.





