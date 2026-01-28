[Invest&Law]시간 벌고, 비용 조달하고...기업 핵심 전략된 소송금융

글로벌 1위 사업자 한국 진출

자금 지원, 집행, 회수까지 도와

영미권, 싱가포르, 홍콩 등 활발

국내서는 로앤굿이 시장 개척

소송 많아지면서 규모도 커져

소송 당사자의 비용 부담을 줄이고 분쟁에 따른 위험(리스크)을 외부화하는 소송금융이 한국에서도 확산되고 있다. 소규모 개인 사건에서 출발해 이제는 국제 분쟁과 특허, 단체소송 등 대형 사건으로 확대되고 있다. 여기에 글로벌 1위 사업자인 버포드 캐피탈이 한국에 진출하면서 소송금융은 단순 자금 지원을 넘어 막대한 비용이 드는 국제 분쟁을 수행하는 기업의 핵심 전략이자 집행·회수까지 포괄하는 법률 금융 전략으로 자리 잡고 있다.

영미권 중심으로 활발

소송금융은 영미권에서 가장 활발하다. 22일 한국에 진출한 버포드 캐피탈은 미국계 소송금융사로 2009년 설립됐다. 2025년 말 기준, 75억 달러(한화 약 10조 원) 규모의 포트폴리오를 운용 중이다. 뉴욕과 런던 증시에 상장돼 있다. 시가총액은 20억 달러(한화 약 2.6조원)다. 버포드의 주요 서비스 대상은 여러 관할권이 얽힌 국제중재 사건이다. 주고객은 건설·인프라·테크·바이오·특허 등 다양한 산업군의 대기업이다. 버포드는 의뢰인이 사건에서 승소하면 집행·회수까지 돕는다. 사건을 의뢰받으면 법률·금융 전문가들이 사실관계, 승소 가능성, 손해배상액 규모 등을 종합적으로 검토한다. 외부 로펌 의견을 받기도 한다.

버포드 외에도 영미권에는 다양한 소송금융사가 있다. 'Omni Bridgeway'는 1986년 설립됐다. 호주 기반으로 미국·유럽·아시아 등에서 서비스를 제공한다. 'Litigation Capital Management (호주계)', 'Manolete Partners (영국계)', 'Fortress Investment Group, LLC (미국계)' 등도 글로벌 시장에서 알려진 소송금융사다.

아시아에서는 금융 선진국이면서 분쟁 해결 허브 역할을 하는 싱가포르, 홍콩이 소송금융에 앞서 있다. 소송금융은 분쟁 장기화에도 기업의 자금 유동성을 확보할 수 있는 전략으로 인식돼 아시아 전역에서 기업들이 더 적극적으로 활용하고 있다. 퀸틴 박(Quentin Pak) 버포드 아시아 매니징 디렉터는 21일(미국 뉴욕 현지시간) 보도자료를 통해 "한국의 법률 시장은 고부가가치 특허 분쟁과 복잡한 국제중재 분야에서 가파르게 성장하고 있어 버포드에게 중요한 기회가 될 것"이라고 말했다.

판 커지는 한국 시장

한국의 소송금융은 '로앤굿'이 개척했다. 의뢰인 또는 변호사가 신청하면 상담 및 심사 단계로 넘어간다. 상담 후 로앤굿 내부 변호사가 승소 가능성, 예상 재판 기간, 사건 규모, 집행 가능성 등을 검토해 지원 여부를 결정한다. 승인되면 변호사 비용을 먼저 지급하고, 승소하고 집행까지 완료되면 초기 지원금과 승소금의 일부를 회수한다. 변호사 선임에는 관여하지 않는다. 로앤굿은 2025년 12월 'Law Expo Seoul' 현장에서 1000만 원 규모의 사기를 당해 소 제기를 고민하던 한 사회 초년생에게 300만 원의 소송비용을 지원했다.

소송금융이 점차 알려지면서 법인 의뢰인이 늘고, 사건 규모도 대형화하는 추세다. 민명기(사법연수원 45기) 로앤굿 대표는 "한국 기업이 해외에서 소송을 하는 사례가 늘고 있다. 해외 로펌의 비용이 한국 로펌보다 높아 소송금융 수요가 크다"고 말했다. 로앤굿은 이런 수요를 반영해 국제 분쟁·특허 사건 유치에 집중하고, 싱가포르·미국 등 해외 거점도 확보할 계획이다.

소송금융이란 = 이해관계가 없는 제 3자가 변호사비등 소송비용을 먼저 지원하고 승소할 경우 이 비용을 회수하는 서비스다. 패소할 경우 원금 반환 의무가 없다.





법률신문 서하연 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.





