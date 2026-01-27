관세청, 지난해 '11.7만점' 위조 상품 적발…"중국산 98%"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 국경단계에서 총 11만7000여점의 위조 상품이 적발됐다.

관세청은 지난해 통관단계에서 K브랜드 위조 상품을 집중적으로 단속해 이 같은 성과를 거뒀다고 27일 밝혔다.

지난해 국경단계서 적발한 K브랜드 지식재산권 침해 물품 예시 자료. 관세청 제공

적발한 위조 상품의 발송국별 비중은 중국이 97.7%로 가장 높고 베트남이 2.2%로 뒤를 이었다. 중국과 베트남에서 들여오려던 위조 상품이 전체의 99.9%를 차지한 셈이다.

품목별로는 화장품(36%), 완구·문구류(33%) 등이 높은 비중을 차지했다. 특히 지난해는 K브랜드 인기에 편승해 위조 상품 품목이 이전보다 다양해졌다는 것이 관세청의 분석이다.

관세청은 K브랜드 위조 상품의 다양화와 해외직구 활성화에 따른 물량 증가에 대응해 지식재산권 보호 강화에 나설 방침이다.

지난 5일 중국과 체결한 '국경단계 지식재산권 보호협력을 위한 양해각서(MOU)'의 후속조치를 내실 있게 추진하고 위조 상품 유통에 따른 피해가 큰 것으로 파악된 국가를 중심으로 현지 유통실태를 조사, 해외 관세당국과의 협력을 확대하는 등 대응에 나서겠다는 것이다.

또 K브랜드 기업이 참여하는 민관협의체를 구성해 업계의 건의사항을 수렴하고 이를 현장에 반영할 수 있도록 조치할 계획이다.





이명구 관세청장은 "지식재산권 침해 행위는 초국가 범죄"라고 정의했다. 그러면서 "관세청은 K브랜드 위조 상품 유통을 근절하기 위해 집중단속을 확대하고 해외 세관과 협력을 강화해 국내 기업의 수출 경쟁력과 글로벌 위상을 지키기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

