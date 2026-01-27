美 관세 이슈에 셀트리온 "현지 생산·2년치 재고…리스크 탈피"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 뉴저지 시설 본격 가동

2년치 재고 확보 대응 '완료'

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 의약품에 대한 고율 관세 부과를 예고한 가운데, 셀트리온이 미국 현지 생산 거점과 재고 물량 확보를 바탕으로 리스크를 원천 차단하겠다는 입장을 밝혔다.

한미 관세협상 후속 민관 합동회의, 발언하는 서정진 셀트리온 회장. 연합뉴스

셀트리온은 27일 홈페이지에 게재한 '주주님께 드리는 글'을 통해 "당사는 이미 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설을 확보함으로써 관세에 관한 근본적 리스크로부터 구조적으로 탈피했다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 26일(현지시간) 한국 국회가 양국 간 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 한국산 자동차와 목재, 의약품 등에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 즉각 인상하겠다고 선언했다.

셀트리온은 "미국 브랜치버그 생산시설은 이달 초 본격적인 시설 운영에 돌입했다"며 "해당 시설을 미국 생산의 핵심 거점으로 활용할 계획이며, 직접판매와 연계해 현지에서 원활한 제품 공급이 이뤄질 수 있도록 빠르게 생산에 돌입하겠다"고 설명했다.

그러면서 "셀트리온은 미국 관세 불확실성에 대비하기 위해 시점별 맞춤형 대응 방안을 마련했다"며 "미국 생산시설에서 현지 판매 제품이 생산되기까지 소요되는 기간에는 이미 미국 현지에 입고된 2년 치 공급 물량을 통해 관세 영향 없이 제품 판매가 이뤄질 것"이라고 했다.





셀트리온은 "미국 현지 상황에 대응하기 위한 중장기 전략까지 준비함으로써 어떠한 관세 정책이 시행되더라도 셀트리온에 미치는 영향이 없도록 하겠다"며 "앞으로도 현지 시장 상황을 면밀하게 살피면서 차질 없이 사업을 운영하겠다"고 전했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

