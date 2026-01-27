양주시, 양주사랑상품권 인센티브 10%로 확대…지역경제 활성화 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 민족 최대 명절인 설을 앞두고 양주사랑상품권 인센티브 확대를 통해 관내 상권과 지역경제 살리기에 나섰다.

시는 설 명절이 포함된 2월 한 달간 지역 내 소비를 촉진하고 시민들의 명절 준비 부담을 덜어 지역 상권에 활기를 불어넣기 위해 양주지역화폐 인센티브를 기존 8%에서 10%로 상향한다.

이번 인센티브 인상은 설 명절을 앞두고 증가하는 생활비 부담을 완화하고, 전통시장과 골목상권 등 지역 소상공인의 매출 증대를 지원하기 위한 취지로 마련됐다.

충전 한도는 전월과 동일하게 월 최대 50만원으로 유지되며, 시민들은 해당 한도 내에서 충전 시 10%인 최대 5만원의 인센티브 혜택을 받을 수 있다.





양주시 관계자는 "설 명절 기간 동안 지역화폐 사용이 집중될 것으로 기대된다"며 "이번 인센티브 확대가 지역 내 소비 선순환을 강화하고 침체된 민생경제 회복에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

