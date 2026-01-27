펄어비스 '붉은사막' 북미·유럽서 '올해 최고 기대작' 호평

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

완성도·액션·그래픽 등 높이 평가

3월 20일 PC·콘솔로 글로벌 출시

오는 3월 20일 출시 예정인 펄어비스의 '붉은사막'이 IGN 등 글로벌 주요 미디어에서 올해 기대 게임으로 소개되며 관심을 모으고 있다.

북미 최대 게임 매체 IGN에서 최고 기대작으로 다룬 '붉은사막'. 펄어비스 제공

27일 펄어비스에 따르면 북미 최대 게임 매체 IGN은 최고 기대작을 독점으로 소개하는 프로그램 'IGN 퍼스트'에서 총 6편에 걸쳐 붉은사막을 집중 조명했다. IGN은 "전투 시스템에 담긴 개발 의도와 창의적 접근방식에 깊은 인상을 받았다"며 붉은사막의 풍부한 콘텐츠와 전투 시스템을 높이 평가했다.

다른 북미 게임전문 매체 MMORPG.com은 붉은사막을 올해 최고의 기대작으로 선정했다. 기대작 선정은 기자가 투표하는 방식으로, 참여 기자 절반 이상이 붉은사막을 택했다. 북미 종합엔터테인먼트 매체 ComicBook도 올해 가장 큰 오픈월드 게임으로 붉은사막을 꼽으며 "숨이 멎을 정도로 아름다운 풍경, 활기찬 도시, 야생 그대로의 필드 등 다양한 탐험 요소로 가득하다"고 평가했다.

유럽에서도 호평이 이어졌다. 영국 IT 매체 Techradar는 올해 주요 오픈월드게임 5선을 공개하며 "지금까지 출시된 모든 액션 게임 중 가장 야심차다. 액션 게임 팬이라면 여러 명작들의 요소를 경험할 수 있는 꿈의 게임이 될 것"이라고 전했다. 또 독일 최대 게임 전문 매체 GameStar는 올해 가장 기대되는 작품들을 소개하며 "붉은사막의 가장 큰 강점은 오픈월드의 놀라운 가시성"이라고 했다. 스페인 HobbyConsolas는 그래픽 기준을 끌어올릴 대표 게임으로 붉은사막을 꼽았다.





펄어비스는 전세계 주요 게임쇼에서 붉은사막 시연을 진행하며, 직접 플레이 경험을 통해 게임의 완성도를 알리는 데 주력해왔다고 강조했다. 붉은사막은 광대한 파이웰 대륙을 배경으로, 주인공 클리프와 회색갈기 동료들의 여정을 담은 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. PC와 콘솔 플랫폼으로 오는 3월 20일 전세계 출시 예정이다. 공식 홈페이지를 통해 사전 예약이 진행 중이며, 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어에서 만나볼 수 있다.





