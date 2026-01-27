"공급망·물류 AI 최적화 협력"…딜로이트 컨설팅, 오믈렛과 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

딜로이트컨설팅코리아가 오믈렛과 인공지능(AI)을 기반으로 공급망 및 물류 전반 최적화를 추구하기로 했다.

27일 딜로이트컨설팅 코리아는 오믈렛과 전날 이같은 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

이에 따라 양사는 공급망 전 단계에서 발생하는 복잡한 의사결정을 AI로 자동화·최적화하고, 실행 중심의 통합 공급망관리(SCM) 혁신 모델을 공동으로 구축해 나갈 계획이다. SCM AI 솔루션을 공동으로 개발하고, 제조·유통·금융 등 다양한 산업군을 대상으로 국내외 시장 확대를 추진할 예정이다.

배재민 딜로이트 컨설팅 코리아 대표는 "이번 ㅇ협업은 공급망 전략 컨설팅이 실제 운영 성과로 연결되는 중요한 전환점"이라며 "AI 최적화 기술을 컨설팅 프로세스에 내재화함으로써 고객이 직면한 복잡한 공급망 문제를 보다 빠르고 정밀하게 해결하고, 의사결정의 속도와 품질을 동시에 끌어올릴 수 있을 것"이라고 밝혔다.

오믈렛은 2023년 설립된 KAIST 교원 창업기업으로, AI와 수학적 최적화 기술을 결합한 산업 의사결정 플랫폼 '오아시스'를 개발했다. 오아시스는 발주·주문·창고 운영·포장·출고·운송 등 SCM 전 과정에 걸쳐 AI 기반 최적화 의사결정을 지원한다. 독자적인 추론형 최적화 AI 파운데이션 모델을 기반으로 산업 분야를 가리지 않고 스스로 판단·결론을 도출하는 AI 에이전트를 구현한 것이 특징이다.





박진규 오믈렛 대표는 "글로벌 컨설팅 전문성을 보유한 딜로이트 컨설팅과의 협력은 오믈렛 기술의 산업 적용 범위와 깊이를 크게 확장하는 계기"라며 "오아시스는 SCM 전 영역의 의사결정 자동화를 가속화하고, 딜로이트 컨설팅의 폭넓은 산업 이해도와 결합해 기업의 운영 효율성과 디지털 전환을 동시에 실현할 수 있을 것"이라고 말했다.

배재민 딜로이트컨설팅 코리아 대표(오른쪽)이 26일 딜로이트컨설팅 코리아 사옥에서 박진규 오믈렛 대표와 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

